Терапевт заявил о риске инфаркта из-за кофе в жару

05 июля 2022 в 01:07 Размер текста - 17 +

После кофе лучше выпить стакан воды, сказал Виктор Лишин Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Употребление кофе в жаркую погоду повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-терапевт Виктор Лишин. «Кофе дает мочегонный эффект. Это может привести к обезвоживанию. Конечно, это повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. В целом страдает сердце от кофе. Кофе сужает сосуды, в то время как сильная жара способствует их расширению и понижению давления. Если уже есть проблемы с давлением, то кофе его еще повысит. Непосредственно кофе не вызовет инфаркт, а вот если уже есть сопутствующие проблемы с сердцем и сосудами, то может спровоцировать», — сказал Виктор Лишин. Терапевт назвал максимальную дозу этого напитка. «В день одну — две кружки. И обязательно после кофе восполнить недостаток жидкости, выпив стакан воды», — добавил собеседник URA.RU. Он назвал еще один напиток, который может быть опасен знойную погоду. «Лучше пить теплый, горячий чай или воду, а от холодной воды отказаться. Она задерживается на уровне желудка, не усваивается кишечником и плохо утоляет жажду», — отметил врач. Лишин подчеркнул, что холодные напитки часто приводят к простудным заболеваниям, даже в жару. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Употребление кофе в жаркую погоду повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-терапевт Виктор Лишин. «Кофе дает мочегонный эффект. Это может привести к обезвоживанию. Конечно, это повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. В целом страдает сердце от кофе. Кофе сужает сосуды, в то время как сильная жара способствует их расширению и понижению давления. Если уже есть проблемы с давлением, то кофе его еще повысит. Непосредственно кофе не вызовет инфаркт, а вот если уже есть сопутствующие проблемы с сердцем и сосудами, то может спровоцировать», — сказал Виктор Лишин. Терапевт назвал максимальную дозу этого напитка. «В день одну — две кружки. И обязательно после кофе восполнить недостаток жидкости, выпив стакан воды», — добавил собеседник URA.RU. Он назвал еще один напиток, который может быть опасен знойную погоду. «Лучше пить теплый, горячий чай или воду, а от холодной воды отказаться. Она задерживается на уровне желудка, не усваивается кишечником и плохо утоляет жажду», — отметил врач. Лишин подчеркнул, что холодные напитки часто приводят к простудным заболеваниям, даже в жару.