Легенды рок-музыки приедут в Нижний Тагил

04 июля 2022 в 18:15 Размер текста - 17 +

В День металлурга состоится рок-концерт «Наши в городе» Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Нижнем Тагиле пройдет рок-концерт «Наши в городе», аналогов которому еще не было. Звезды легендарного фестиваля — «Сурганова и оркестр», «Чиж & Со», «Мураками» и Гарик Сукачев — приедут, чтобы поздравить горожан с Днем металлурга и 30-летием «Евраза». Масштабное шоу будет длиться восемь часов, рассказали URA.RU в пресс-службе компании, при поддержке которой состоится фестиваль. «Мероприятие такого уровня проходит в Нижнем Тагиле впервые. Думаю, что нас ждет интересный и яркий праздник. Приглашаем всех!», — отметил директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Урал» Сергей Селькин. Грандиозный open-air состоится на площади за КДК «Современник». Вход на концерт будет свободным. Российская певица, лидер группы «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова призналась, что рада расширению географии рок-фестиваля. А музыкант Гарик Сукачев призвал тагильчан присоединиться к событию. «Наши в городе» — традиционный фестиваль радиостанции «Наше Радио», который впервые состоялся в 2002 году в Санкт-Петербурге. В 2019 году он собрал рекордную для себя аудиторию в 120 тысяч человек в Москве. 2 июля такой же концерт проходил в Новокузнецке. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Нижнем Тагиле пройдет рок-концерт «Наши в городе», аналогов которому еще не было. Звезды легендарного фестиваля — «Сурганова и оркестр», «Чиж & Со», «Мураками» и Гарик Сукачев — приедут, чтобы поздравить горожан с Днем металлурга и 30-летием «Евраза». Масштабное шоу будет длиться восемь часов, рассказали URA.RU в пресс-службе компании, при поддержке которой состоится фестиваль. «Мероприятие такого уровня проходит в Нижнем Тагиле впервые. Думаю, что нас ждет интересный и яркий праздник. Приглашаем всех!», — отметил директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Урал» Сергей Селькин. Грандиозный open-air состоится на площади за КДК «Современник». Вход на концерт будет свободным. Российская певица, лидер группы «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова призналась, что рада расширению географии рок-фестиваля. А музыкант Гарик Сукачев призвал тагильчан присоединиться к событию. «Наши в городе» — традиционный фестиваль радиостанции «Наше Радио», который впервые состоялся в 2002 году в Санкт-Петербурге. В 2019 году он собрал рекордную для себя аудиторию в 120 тысяч человек в Москве. 2 июля такой же концерт проходил в Новокузнецке.