Власти реформируют строительный блок мэрии Нового Уренгоя

В структурах мэрии Нового Уренгоя произошла реорганизация Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Власти Нового Уренгоя (ЯНАО) объединили дирекцию капитального строительства и управление муниципального хозяйства. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, учреждения реорганизовали из-за того, что они дублировали функции друг друга.

«Идет реорганизация двух учреждений — МКУ „Управление Муниципального Хозяйства“ и МКУ „Дирекция капитального строительства и жилищной политики“ путем слияния. Директором созданного учреждения назначен Эльмар Гаджиев, а его заместителем — Иван Гавриянов», — сообщили агентству в администрации.

В мэрии добавили, что структуры занимались похожими обязанностями. «Реорганизация проводится с целью оптимизации направления деятельности юридического лица и исключения дублирующих функций», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что должность начальника управления муниципального хозяйства в Новом Уренгое занял Эльмар Гаджиев. До этого Иван Гавриянов занимал этот пост. Гаджиев руководил дирекцией капитального строительства.