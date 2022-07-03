Власти реформируют строительный блок мэрии Нового Уренгоя

Власти Нового Уренгоя (ЯНАО) объединили дирекцию капитального строительства и управление муниципального хозяйства. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, учреждения реорганизовали из-за того, что они дублировали функции друг друга.
«Идет реорганизация двух учреждений — МКУ „Управление Муниципального Хозяйства“ и МКУ „Дирекция капитального строительства и жилищной политики“ путем слияния. Директором созданного учреждения назначен Эльмар Гаджиев, а его заместителем — Иван Гавриянов», — сообщили агентству в администрации.
В мэрии добавили, что структуры занимались похожими обязанностями. «Реорганизация проводится с целью оптимизации направления деятельности юридического лица и исключения дублирующих функций», — отметили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что должность начальника управления муниципального хозяйства в Новом Уренгое занял Эльмар Гаджиев. До этого Иван Гавриянов занимал этот пост. Гаджиев руководил дирекцией капитального строительства.
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Власти Нового Уренгоя (ЯНАО) объединили дирекцию капитального строительства и управление муниципального хозяйства. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, учреждения реорганизовали из-за того, что они дублировали функции друг друга. «Идет реорганизация двух учреждений — МКУ „Управление Муниципального Хозяйства“ и МКУ „Дирекция капитального строительства и жилищной политики“ путем слияния. Директором созданного учреждения назначен Эльмар Гаджиев, а его заместителем — Иван Гавриянов», — сообщили агентству в администрации. В мэрии добавили, что структуры занимались похожими обязанностями. «Реорганизация проводится с целью оптимизации направления деятельности юридического лица и исключения дублирующих функций», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что должность начальника управления муниципального хозяйства в Новом Уренгое занял Эльмар Гаджиев. До этого Иван Гавриянов занимал этот пост. Гаджиев руководил дирекцией капитального строительства.