30 июня 2022
29 июня 2022

В управлении мэрии Нового Уренгоя сменился глава

© Служба новостей «URA.RU»
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В Новом Уренгое назначили управленца Фото:

На должность начальника управления муниципального хозяйства в Новом Уренгое назначили Эльмара Гаджиева. Об этом сообщается в соцсетях ведомства.

«Эльмар Меджидович Гаджиев назначен на должность начальника муниципального казенного учреждения „Управление муниципального хозяйства“. Он по образованию — инженер, закончил Дагестанский государственный технический университет», — говорится в сообщении.

Эльмар Гаджиев работает в Новом Уренгое с 2006 года. В 2019 году он был назначен начальником МКУ «Дирекция капитального строительства и жилищной политики».

Ранее эту должность занимал Иван Гавриянов. В администрацию агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

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На должность начальника управления муниципального хозяйства в Новом Уренгое назначили Эльмара Гаджиева. Об этом сообщается в соцсетях ведомства. «Эльмар Меджидович Гаджиев назначен на должность начальника муниципального казенного учреждения „Управление муниципального хозяйства“. Он по образованию — инженер, закончил Дагестанский государственный технический университет», — говорится в сообщении. Эльмар Гаджиев работает в Новом Уренгое с 2006 года. В 2019 году он был назначен начальником МКУ «Дирекция капитального строительства и жилищной политики». Ранее эту должность занимал Иван Гавриянов. В администрацию агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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