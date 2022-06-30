В управлении мэрии Нового Уренгоя сменился глава

01 июля 2022 в 18:19 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое назначили управленца Фото: Александр Кулаковский © URA.RU На должность начальника управления муниципального хозяйства в Новом Уренгое назначили Эльмара Гаджиева. Об этом сообщается в соцсетях ведомства. «Эльмар Меджидович Гаджиев назначен на должность начальника муниципального казенного учреждения „Управление муниципального хозяйства“. Он по образованию — инженер, закончил Дагестанский государственный технический университет», — говорится в сообщении. Эльмар Гаджиев работает в Новом Уренгое с 2006 года. В 2019 году он был назначен начальником МКУ «Дирекция капитального строительства и жилищной политики». Ранее эту должность занимал Иван Гавриянов. В администрацию агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

На должность начальника управления муниципального хозяйства в Новом Уренгое назначили Эльмара Гаджиева. Об этом сообщается в соцсетях ведомства. «Эльмар Меджидович Гаджиев назначен на должность начальника муниципального казенного учреждения „Управление муниципального хозяйства“. Он по образованию — инженер, закончил Дагестанский государственный технический университет», — говорится в сообщении. Эльмар Гаджиев работает в Новом Уренгое с 2006 года. В 2019 году он был назначен начальником МКУ «Дирекция капитального строительства и жилищной политики». Ранее эту должность занимал Иван Гавриянов. В администрацию агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.