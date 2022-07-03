В новом пермском ТЦ откроется магазин классических костюмов

Магазин планируют открыть 1 августа Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В пермском торговом центре «iMALL Эспланада» откроется магазин мужских классических костюмов франшизы российского бренда Van Cliff. Отдел переедет из ТРК «СпешиLove». Об этом URA.RU сообщила директор магазина Светлана Архипова.

«Мы планируем переезд. Надеемся, что уже к 1 августа мы откроемся в новом торговом центре на эспланаде», — рассказала URA.RU директор магазина.

По словам директора, расположение магазина в удаленном от центра города торговом комплексе для них не выгодно. В прошлом году магазин подсчитал убытки из-за пандемии и чуть не закрылся, однако было принято решение сохранить бизнес и выйти на новый уровень.

Это не единственный магазин, который решил переехать из других торговых центров в «IMALL Эспланада». В конце апреля бутик Marella съехал из ТРК «Семья» и открылся в новом ТЦ.