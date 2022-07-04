Клишас: российских детей будет сложнее отправлять в детдома

04 июля 2022 в 18:44 Размер текста - 17 +

Дети имеют право воспитываться в родной семье Фото: Размик Закарян © URA.RU В Государственную думу РФ внесли законопроект, согласно которому детей будут изымать из семей только при чрезвычайных обстоятельствах и по решению суда. Об этом в своем telegram-канале написал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «Предлагается комплекс мер защиты детей, соразмерных тем угрозам, которые должны быть устранены, при сохранении права ребенка на родную семью. Отобрание ребенка должно рассматриваться как исключительная мера защиты ребенка и применяться только на основании решения суда», — отметил он. В самом законопроекте отмечается, что перед изъятием детей из семей будет применяться «презумпция добросовестности осуществления родителями родительских прав». Кроме того, в законодательство Российской Федерации будет включено права ребенка жить и воспитываться в родной семье. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В Государственную думу РФ внесли законопроект, согласно которому детей будут изымать из семей только при чрезвычайных обстоятельствах и по решению суда. Об этом в своем telegram-канале написал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «Предлагается комплекс мер защиты детей, соразмерных тем угрозам, которые должны быть устранены, при сохранении права ребенка на родную семью. Отобрание ребенка должно рассматриваться как исключительная мера защиты ребенка и применяться только на основании решения суда», — отметил он. В самом законопроекте отмечается, что перед изъятием детей из семей будет применяться «презумпция добросовестности осуществления родителями родительских прав». Кроме того, в законодательство Российской Федерации будет включено права ребенка жить и воспитываться в родной семье.