В Пермском крае назвали самые убыточные сферы экономики

Убыток предприятий в сфере информации и связи составил более 2,2 млрд рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском крае назвали самые убыточные сферы производства. Больше всего убытков в январе — апреле 2022 года понесли предприятия, занятые в сферах деятельности в области информации и связи и строительства. Об этом сообщается в статистике финансовых результатов деятельности организаций Пермского края (кроме малых предпринимательств) на сайте Пермьстата.

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) сферы информации и связи составил минус 2,17 млрд рублей. Прибыль пермских организаций составила всего 36 млн рублей, а убыток — более 2,2 млрд рублей. Сальдо сфере строительства за первую треть года составило минус 466 млн рублей (прибыль 414 млн и убыток 881 млн рублей).

Также среди убыточных промышленных сфер в Пермском крае оказались: производство прочих транспортных средств (минус 449 млн рублей за период январь — апрель 2022 года), образование (минус 50 млн рублей) и производство металлических изделий (минус 42 млн рублей). Общий убыток предприятий всех предприятий в Пермском крае составил 9,4 млрд рублей. Это больше на 41,4%, чем за первые четыре месяца 2021 года.

Самыми прибыльными секторами в начале текущего года стали: производство химических веществ и химических продуктов с сальдо в 147 млрд рублей. На втором месте по доходам с большим отставанием добыча полезных ископаемых (44 млрд рублей). Общая прибыль средних и крупных промышленных предприятий региона составила 231 млрд рублей. Это больше в 2,3 раза января — апреля 2021 года.

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