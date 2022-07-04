Мишустин покрутил баранку электробуса от «Синары». Фото

04 июля 2022 в 19:32 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин оценил комфорт и удобство салона электробуса (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета ИННОПРОМ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на промышленной выставке «Иннопром» в «Екатеринбург-ЭКСПО» посетил стенд группы «Синара», на которой был представлен электробус. Председатель правительства посидел за рулем машины, а также оценил технические характеристики, комфорт и удобство салона нового общественного транспорта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе группы «Синара». «Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в ходе осмотра международной промышленной выставки ИННОПРОМ посетили стенд Группы Синара. Им были представлены основные экспонаты стенда, в том числе новый образец городского общественного транспорта — электробус „СИНАРА-6253“. Премьеры оценили технические характеристики машины, комфорт и удобство салона, а также посидели за рулем электробуса», — говорится в сообщении пресс-службы. Политикам также показали новую модель электровоза с отечественным двигателем. «Грузоподъемность 3ЭС8 на 42% выше, чем у электровозов предыдущего поколения. Он может водить поезда массой 7100 тонн и длиной свыше 1 км в условиях горного рельефа и неблагоприятного климата», — уточнили в пресс-службе. Электровоз разработан заводом группы «Синара» «Уральские локомотивы». Ранее URA.RU писало, что в электробусе расположено 37 сидений, а его общая вместимость составляет 90 человек. Транспорт способен проехать до 250 километров без подзарядки. URA.RU разместило самые важные новости с выставки «Иннопром» в онлайн-трансляции. Фото: пресс-служба группы «Синара» Фото: пресс-служба группы «Синара» Фото: пресс-служба группы «Синара» Фото: пресс-служба группы «Синара» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на промышленной выставке «Иннопром» в «Екатеринбург-ЭКСПО» посетил стенд группы «Синара», на которой был представлен электробус. Председатель правительства посидел за рулем машины, а также оценил технические характеристики, комфорт и удобство салона нового общественного транспорта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе группы «Синара». «Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в ходе осмотра международной промышленной выставки ИННОПРОМ посетили стенд Группы Синара. Им были представлены основные экспонаты стенда, в том числе новый образец городского общественного транспорта — электробус „СИНАРА-6253“. Премьеры оценили технические характеристики машины, комфорт и удобство салона, а также посидели за рулем электробуса», — говорится в сообщении пресс-службы. Политикам также показали новую модель электровоза с отечественным двигателем. «Грузоподъемность 3ЭС8 на 42% выше, чем у электровозов предыдущего поколения. Он может водить поезда массой 7100 тонн и длиной свыше 1 км в условиях горного рельефа и неблагоприятного климата», — уточнили в пресс-службе. Электровоз разработан заводом группы «Синара» «Уральские локомотивы». Ранее URA.RU писало, что в электробусе расположено 37 сидений, а его общая вместимость составляет 90 человек. Транспорт способен проехать до 250 километров без подзарядки. URA.RU разместило самые важные новости с выставки «Иннопром» в онлайн-трансляции.