Промышленная выставка «Иннопром» открывается в Екатеринбурге 4 июля и продлится до 7 июля. Мероприятие проходит на площадке «Екатеринбург-Экспо», где ожидают представителей десятков стран, а также статусных российских чиновников. URA.RU ведет прямую трансляцию и сообщает о главных событиях «Иннопрома».
08:5304.07.2022 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин собирается приехать на выставку 4 июля. Там же, согласно официальной информации, в планах встреча с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.
08:4804.07.2022 За 20 минут до открытия «Иннопрома» около «Екатеринбург-Экспо» образовалась гигантская пробка. Согласно данным сервиса «Яндекс. Такси», путь на машине от съезда с Кольцовского тракта до самого «Екатеринбург-Экспо» занимает 15 минут.
08:4404.07.2022 Некоторые екатеринбуржцы пожаловались, что в ночь перед начало выставки им на почту пришло письмо с отказом в посещении первого дня «Иннопрома». Читатель URA.RU сообщил, что зарегистрировался заранее, но получил отказ «в связи с усиленными мерами безопасности и ограниченным количеством мест».
08:4104.07.2022 Накануне «Иннопрома» в Екатеринбурге заметили кортеж в сопровождении сотрудников ГИБДД. Машины направились к отелю Hyatt и резиденции губернатора.
Промышленная выставка «Иннопром» открывается в Екатеринбурге 4 июля и продлится до 7 июля. Мероприятие проходит на площадке «Екатеринбург-Экспо», где ожидают представителей десятков стран, а также статусных российских чиновников. URA.RU ведет прямую трансляцию и сообщает о главных событиях «Иннопрома». 08:53 04.07.2022 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин собирается приехать на выставку 4 июля. Там же, согласно официальной информации, в планах встреча с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. 08:48 04.07.2022 За 20 минут до открытия «Иннопрома» около «Екатеринбург-Экспо» образовалась гигантская пробка. Согласно данным сервиса «Яндекс. Такси», путь на машине от съезда с Кольцовского тракта до самого «Екатеринбург-Экспо» занимает 15 минут. 08:44 04.07.2022 Некоторые екатеринбуржцы пожаловались, что в ночь перед начало выставки им на почту пришло письмо с отказом в посещении первого дня «Иннопрома». Читатель URA.RU сообщил, что зарегистрировался заранее, но получил отказ «в связи с усиленными мерами безопасности и ограниченным количеством мест». 08:41 04.07.2022 Накануне «Иннопрома» в Екатеринбурге заметили кортеж в сопровождении сотрудников ГИБДД. Машины направились к отелю Hyatt и резиденции губернатора.