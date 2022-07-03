Самое важное с первого дня «Иннопрома» в Екатеринбурге. Онлайн-трансляция

04 июля 2022 в 08:39 Размер текста - 17 +

«Иннопром» проходит на площадке «Екатеринбург-Экспо» Фото: Размик Закарян © URA.RU Промышленная выставка «Иннопром» открывается в Екатеринбурге 4 июля и продлится до 7 июля. Мероприятие проходит на площадке «Екатеринбург-Экспо», где ожидают представителей десятков стран, а также статусных российских чиновников. URA.RU ведет прямую трансляцию и сообщает о главных событиях «Иннопрома». 08:53 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин собирается приехать на выставку 4 июля. Там же, согласно официальной информации, в планах встреча с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. 08:48 За 20 минут до открытия «Иннопрома» около «Екатеринбург-Экспо» образовалась гигантская пробка. Согласно данным сервиса «Яндекс. Такси», путь на машине от съезда с Кольцовского тракта до самого «Екатеринбург-Экспо» занимает 15 минут. 08:44 Некоторые екатеринбуржцы пожаловались, что в ночь перед начало выставки им на почту пришло письмо с отказом в посещении первого дня «Иннопрома». Читатель URA.RU сообщил, что зарегистрировался заранее, но получил отказ «в связи с усиленными мерами безопасности и ограниченным количеством мест». 08:41 Накануне «Иннопрома» в Екатеринбурге заметили кортеж в сопровождении сотрудников ГИБДД. Машины направились к отелю Hyatt и резиденции губернатора.

Промышленная выставка «Иннопром» открывается в Екатеринбурге 4 июля и продлится до 7 июля. Мероприятие проходит на площадке «Екатеринбург-Экспо», где ожидают представителей десятков стран, а также статусных российских чиновников. URA.RU ведет прямую трансляцию и сообщает о главных событиях «Иннопрома». 08:53 04.07.2022 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин собирается приехать на выставку 4 июля. Там же, согласно официальной информации, в планах встреча с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. 08:48 04.07.2022 За 20 минут до открытия «Иннопрома» около «Екатеринбург-Экспо» образовалась гигантская пробка. Согласно данным сервиса «Яндекс. Такси», путь на машине от съезда с Кольцовского тракта до самого «Екатеринбург-Экспо» занимает 15 минут. 08:44 04.07.2022 Некоторые екатеринбуржцы пожаловались, что в ночь перед начало выставки им на почту пришло письмо с отказом в посещении первого дня «Иннопрома». Читатель URA.RU сообщил, что зарегистрировался заранее, но получил отказ «в связи с усиленными мерами безопасности и ограниченным количеством мест». 08:41 04.07.2022 Накануне «Иннопрома» в Екатеринбурге заметили кортеж в сопровождении сотрудников ГИБДД. Машины направились к отелю Hyatt и резиденции губернатора.