На «Иннопроме» показали электробус от «Синары». Фото

04 июля 2022 в 15:32 Размер текста - 17 +

Группа «Синара» показала электробус собственного производства Фото: Денис Аллаяров © URA.RU новость из сюжета ИННОПРОМ На промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге компания «Синара Транспортные машины» показала электробус собственного производства. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «В транспорте расположено 37 сидений, а его общая вместимость составляет 90 человек. Электробус способен проехать до 250 километров без подзарядки. Он может подзаряжаться с помощью пантографа, а также на стоянке через „пистолет“», — рассказал корреспондент агентства. Салон электробуса оснащен беспроводным интернетом для пассажиров, зарядниками для телефонами, климат-контролем, а также сиденьями, с которых легко счищается грязь и пятна. «Электробус может разогнаться до 70 км/ч. Он оборудован системой видеонаблюдения, датчиками дождя и света», — отметил корреспондент. URA.RU освещает самые важные новости с выставки «Иннопром» в онлайн-трансляции. «Башкирская содовая компания» показала танцующую упаковку своей продукции. На официальном портале госзакупок сказано, что оформление аналогичного экспоната БСК на ПМЭФ обошлось в 200 миллионов рублей. Делегация из Казахстана представила «Бэтмобиль» и электромобиль собственного производства. Фото: URA.RU Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

На промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге компания «Синара Транспортные машины» показала электробус собственного производства. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «В транспорте расположено 37 сидений, а его общая вместимость составляет 90 человек. Электробус способен проехать до 250 километров без подзарядки. Он может подзаряжаться с помощью пантографа, а также на стоянке через „пистолет“», — рассказал корреспондент агентства. Салон электробуса оснащен беспроводным интернетом для пассажиров, зарядниками для телефонами, климат-контролем, а также сиденьями, с которых легко счищается грязь и пятна. «Электробус может разогнаться до 70 км/ч. Он оборудован системой видеонаблюдения, датчиками дождя и света», — отметил корреспондент. URA.RU освещает самые важные новости с выставки «Иннопром» в онлайн-трансляции. «Башкирская содовая компания» показала танцующую упаковку своей продукции. На официальном портале госзакупок сказано, что оформление аналогичного экспоната БСК на ПМЭФ обошлось в 200 миллионов рублей. Делегация из Казахстана представила «Бэтмобиль» и электромобиль собственного производства.