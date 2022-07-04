На «Иннопроме» Екатеринбург станет побратимом Минска

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Брифинг по ёлкам у мэрии. Екатеринбург, мэрия, здание администрации екатеринбурга, елки у администрации города
Минск и Екатеринбург являются городами-партнерами последние 20 лет Фото:
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ИННОПРОМ

5 июля глава Екатеринбурга Алексей Орлов подпишет соглашение об установлении побратимства с Минском (Беларусь). Мероприятие анонсировала пресс-служба администрации города.

«5 июля состоится подписание соглашения о побратимстве между городами Екатеринбургом и Минском», — заявила пресс-служба. Событие пройдет в рамках деловой программы главы города на международной промышленной выставке «Иннопром».

Договоренность о подписании соглашения была достигнута еще в мае 2022 года, когда делегация из Екатеринбурга посетила Беларусь. Также стоит отметить, что на данный момент Минск является городом-партнером столицы Свердловской области.

Выставка «Иннопром-2022» проходит в Екатеринбурге с 4 по 7 июля на площадке «Екатеринбург-Экспо». URA.RU ведет онлайн-трансляцию самых важных событий выставки.

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5 июля глава Екатеринбурга Алексей Орлов подпишет соглашение об установлении побратимства с Минском (Беларусь). Мероприятие анонсировала пресс-служба администрации города. «5 июля состоится подписание соглашения о побратимстве между городами Екатеринбургом и Минском», — заявила пресс-служба. Событие пройдет в рамках деловой программы главы города на международной промышленной выставке «Иннопром». Договоренность о подписании соглашения была достигнута еще в мае 2022 года, когда делегация из Екатеринбурга посетила Беларусь. Также стоит отметить, что на данный момент Минск является городом-партнером столицы Свердловской области. Выставка «Иннопром-2022» проходит в Екатеринбурге с 4 по 7 июля на площадке «Екатеринбург-Экспо». URA.RU ведет онлайн-трансляцию самых важных событий выставки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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