Bild: скандальный украинский посол Мельник возвращается в Киев

04 июля 2022 в 20:46 Размер текста - 17 +

Андрей Мельник покидает пост и едет домой Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Украинский посол в Германии Андрей Мельник может вернуться в Киев. Об этом пишет немецкое издание Bild. «Самый известный и в то же время самый противоречивый дипломат — посол Украины в Германии Андрей Мельник может вскоре покинуть Германию и вернуться в Киев. Он планирует уйти с поста посла в Берлине», — отмечает издание со ссылкой на нескольких источников в Киеве. Ранее Мельник попал в международный скандал. Социальная сеть TikTok заблокировала отрывок из его интервью, где посол восхваляет украинского политического деятеля, лидера и организатора украинского националистического движения на Западной Украине Степана Бандеру, передает Life. Кроме того, Мельник позволял себе грубые высказывания в сторону немецкого канцлера Олафа Шольца, называя его «обиженной ливерной колбасой», напоминает «Федеральное агентство новостей». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Украинский посол в Германии Андрей Мельник может вернуться в Киев. Об этом пишет немецкое издание Bild. «Самый известный и в то же время самый противоречивый дипломат — посол Украины в Германии Андрей Мельник может вскоре покинуть Германию и вернуться в Киев. Он планирует уйти с поста посла в Берлине», — отмечает издание со ссылкой на нескольких источников в Киеве. Ранее Мельник попал в международный скандал. Социальная сеть TikTok заблокировала отрывок из его интервью, где посол восхваляет украинского политического деятеля, лидера и организатора украинского националистического движения на Западной Украине Степана Бандеру, передает Life. Кроме того, Мельник позволял себе грубые высказывания в сторону немецкого канцлера Олафа Шольца, называя его «обиженной ливерной колбасой», напоминает «Федеральное агентство новостей».