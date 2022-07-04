Bild: скандальный украинский посол Мельник возвращается в Киев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Майдан. Украина. Киев, евросоюз, майдан, евромайдан, беспорядки, революция
Андрей Мельник покидает пост и едет домой Фото:

Украинский посол в Германии Андрей Мельник может вернуться в Киев. Об этом пишет немецкое издание Bild.

«Самый известный и в то же время самый противоречивый дипломат — посол Украины в Германии Андрей Мельник может вскоре покинуть Германию и вернуться в Киев. Он планирует уйти с поста посла в Берлине», — отмечает издание со ссылкой на нескольких источников в Киеве.

Ранее Мельник попал в международный скандал. Социальная сеть TikTok заблокировала отрывок из его интервью, где посол восхваляет украинского политического деятеля, лидера и организатора украинского националистического движения на Западной Украине Степана Бандеру, передает Life. Кроме того, Мельник позволял себе грубые высказывания в сторону немецкого канцлера Олафа Шольца, называя его «обиженной ливерной колбасой», напоминает «Федеральное агентство новостей».

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Украинский посол в Германии Андрей Мельник может вернуться в Киев. Об этом пишет немецкое издание Bild. «Самый известный и в то же время самый противоречивый дипломат — посол Украины в Германии Андрей Мельник может вскоре покинуть Германию и вернуться в Киев. Он планирует уйти с поста посла в Берлине», — отмечает издание со ссылкой на нескольких источников в Киеве. Ранее Мельник попал в международный скандал. Социальная сеть TikTok заблокировала отрывок из его интервью, где посол восхваляет украинского политического деятеля, лидера и организатора украинского националистического движения на Западной Украине Степана Бандеру, передает Life. Кроме того, Мельник позволял себе грубые высказывания в сторону немецкого канцлера Олафа Шольца, называя его «обиженной ливерной колбасой», напоминает «Федеральное агентство новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...