Иммунолог Щепеляев раскрыл, укусы каких насекомых ведут к смерти

05 июля 2022 в 05:02 Размер текста - 17 +

Жалящие насекомые способны убить человека почти моментально Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Укус пчелы, осы или шмеля может очень быстро привести к смерти от анафилактического шока. Об этом URA.RU рассказал врач иммунолог-аллерголог, автор статей по истории медицины, онкологии, онкоиммунологии Даниил Щепеляев. «Осы, шмели, пчелы, то есть жалящие насекомые, опасны в первую очередь массовыми укусами, потому что сам яд вызывает тяжелые изменения, которые могут привести к смерти больного. Либо аллергии. Если у больного есть сенсибилизация (чувствительность) к данному яду, он может от одного укуса погибнуть. Самое страшное — анафилактический шок. Если пчела, оса или шмель ужалит в область груди, шеи и лица, то мало что можно успеть сделать. Эти места близки к головному мозгу и сердечно-сосудистой системе. Там богатое кровоснабжение, яд всасывается моментально», — сообщил Даниил Щепеляев. По его словам, если человека жалили пчелы в конечности и была сильная реакция, а также есть аллергия на продукты пчеловодства, то чувствительность к их яду есть. «Этим людям нужно быть осторожными в летний период и использовать средства защиты. С осами по-другому. На них реже бывает аллергия, но там есть другая неприятность. Оса — хищник, и жало — это способ убийства насекомых, поэтому укусы ос осложняются в большей степени нагноением. Яд пчелы считается стерильным. Там нет болезнетворных микробов. У осы он другой», — объяснил специалист. Также врач предупредил об опасности укусов клещей. «Энцефалит в основном за Уралом и в Приморье. Там это большая беда. В Москве такое встретишь редко. Там в основном с клещами болезнь Лайма передается», — добавил Щепеляев. Врач рекомендовал соблюдать меры предосторожности и при укусе клеща обращаться к медикам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Укус пчелы, осы или шмеля может очень быстро привести к смерти от анафилактического шока. Об этом URA.RU рассказал врач иммунолог-аллерголог, автор статей по истории медицины, онкологии, онкоиммунологии Даниил Щепеляев. «Осы, шмели, пчелы, то есть жалящие насекомые, опасны в первую очередь массовыми укусами, потому что сам яд вызывает тяжелые изменения, которые могут привести к смерти больного. Либо аллергии. Если у больного есть сенсибилизация (чувствительность) к данному яду, он может от одного укуса погибнуть. Самое страшное — анафилактический шок. Если пчела, оса или шмель ужалит в область груди, шеи и лица, то мало что можно успеть сделать. Эти места близки к головному мозгу и сердечно-сосудистой системе. Там богатое кровоснабжение, яд всасывается моментально», — сообщил Даниил Щепеляев. По его словам, если человека жалили пчелы в конечности и была сильная реакция, а также есть аллергия на продукты пчеловодства, то чувствительность к их яду есть. «Этим людям нужно быть осторожными в летний период и использовать средства защиты. С осами по-другому. На них реже бывает аллергия, но там есть другая неприятность. Оса — хищник, и жало — это способ убийства насекомых, поэтому укусы ос осложняются в большей степени нагноением. Яд пчелы считается стерильным. Там нет болезнетворных микробов. У осы он другой», — объяснил специалист. Также врач предупредил об опасности укусов клещей. «Энцефалит в основном за Уралом и в Приморье. Там это большая беда. В Москве такое встретишь редко. Там в основном с клещами болезнь Лайма передается», — добавил Щепеляев. Врач рекомендовал соблюдать меры предосторожности и при укусе клеща обращаться к медикам.