Путин подписал указ о присвоении звания Герой РФ двум генералам

Владимир Путин присвоил звание двум российским военным Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому генерал-полковнику Александру Лапину и заместителю командующего восьмой армией Южного военного круга генерал-майору Эседулле Абачеву присвоено звание Герой России.

«Командующему Центральным военным округом генерал-полковнику Александру Лапину присвоено звание героя Российской Федерации. Также звание Героя России присвоено заместителю командующего восьмой армией Южного военного круга генерал-майору Эседулле Абачеву», — текст указа размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

О том, что Путин присвоил звание Герой России двум генералам, стало известно днем 4 июля. Это предложение выдвинул министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с российским лидером.

Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины в феврале этого года. Ее основная задача — защита жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ и нацбатов.

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