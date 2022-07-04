Путин присвоил командующему ЦВО звание Героя России. Видео

04 июля 2022 в 15:53 Размер текста - 17 +

Александр Лапин командует ЦВО уже пять лет Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командующему Центральным военным округом (ЦВО) генерал-полковнику Александру Лапину присвоено звание героя Российской Федерации. Предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу поддержал российский президент Владимир Путин. Кадры встречи были показаны в эфире телеканала Россия-24. «С вашим предложением о присвоении командующему группировки „Центр“ генерал-полковнику Лапину звания Героя России согласен. Соответствующий указ президента сегодня же будет подписан», — сказал во время встречи с Сергеем Шойгу Владимир Путин. Также звание Героя России будет присвоено заместителю командующего восьмой армией Южного военного круга генерал-майору Эседулле Абачеву. В ходе встречи министр обороны доложил президенту об успешном проведении операции по освобождению Луганской народной республики. «Прошу вас также представить к государственным наградам всех военнослужащих, которые отличились в ходе этих боевых действий. В армии России таких смелых, профессиональных, дерзких по-хорошему воинов достаточно. Они все должны быть отмечены государственными наградами», — отметил Владимир Путин. Спецоперация на Украине длится с февраля, ее основная задача — защита жителей Донбасса от геноцида, а также демилитаризация и денацификация страны. Командующий ЦВО Александр Лапин принимает участие в боевых действиях. Ранее Министерство обороны уже отмечало заслуги генерал-полковника: российские под командованием Лапина прорвали оборону украинских войск и разгромили противника. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Командующему Центральным военным округом (ЦВО) генерал-полковнику Александру Лапину присвоено звание героя Российской Федерации. Предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу поддержал российский президент Владимир Путин. Кадры встречи были показаны в эфире телеканала Россия-24. «С вашим предложением о присвоении командующему группировки „Центр“ генерал-полковнику Лапину звания Героя России согласен. Соответствующий указ президента сегодня же будет подписан», — сказал во время встречи с Сергеем Шойгу Владимир Путин. Также звание Героя России будет присвоено заместителю командующего восьмой армией Южного военного круга генерал-майору Эседулле Абачеву. В ходе встречи министр обороны доложил президенту об успешном проведении операции по освобождению Луганской народной республики. «Прошу вас также представить к государственным наградам всех военнослужащих, которые отличились в ходе этих боевых действий. В армии России таких смелых, профессиональных, дерзких по-хорошему воинов достаточно. Они все должны быть отмечены государственными наградами», — отметил Владимир Путин. Спецоперация на Украине длится с февраля, ее основная задача — защита жителей Донбасса от геноцида, а также демилитаризация и денацификация страны. Командующий ЦВО Александр Лапин принимает участие в боевых действиях. Ранее Министерство обороны уже отмечало заслуги генерал-полковника: российские под командованием Лапина прорвали оборону украинских войск и разгромили противника.