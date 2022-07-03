Тюменка, бросившая собаку-инвалида, пригрозила ветклинике судом

Тюменка бросила таксу в ветеринарной клинике после того, как услышала стоимость услуг Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Тюмени, бросившая собаку-инвалида в ветеринарной клинике, пригрозила организации судом. Женщину возмутили фотографии ее лица, которые персонал опубликовал в соцсетях. Об этом рассказали сотрудники ветеринарной клиники «Клевер»

«Женщина собирается подавать в суд на клинику из-за того, что опубликовали фото ее лица», — сообщила URA.RU директор клиники Анастасия. Сотрудники также отметили, что разместили кадры с тюменкой в социальных сетях с целью привлечь внимание общественности к проблеме безответственного обращения с животными.

«Мы ей [женщине, бросившей собаку] объяснили, что фотографии размещены были с целью привлечь общественное внимание к такой проблеме, как ответственность за животное. А не с той целью, что она не оплатила наши услуги», — рассказала сотрудница клиники telegram-каналу SHOT.

Ранее URA.RU писало, что тюменка бросила таксу-инвалида в ветеринарной клинике после того, как услышала стоимость услуг. По словам женщины, она нашла животное в канаве. В настоящий момент собака находится в клинике, ей оказывают необходимое лечение.