03 июля 2022

Тюменка, бросившая собаку-инвалида, пригрозила ветклинике судом

© Служба новостей «URA.RU»
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Немецкий квартал. Челябинск, собака, такса, старые дома
Тюменка бросила таксу в ветеринарной клинике после того, как услышала стоимость услуг Фото:

Жительница Тюмени, бросившая собаку-инвалида в ветеринарной клинике, пригрозила организации судом. Женщину возмутили фотографии ее лица, которые персонал опубликовал в соцсетях. Об этом рассказали сотрудники ветеринарной клиники «Клевер»

«Женщина собирается подавать в суд на клинику из-за того, что опубликовали фото ее лица», — сообщила URA.RU директор клиники Анастасия. Сотрудники также отметили, что разместили кадры с тюменкой в социальных сетях с целью привлечь внимание общественности к проблеме безответственного обращения с животными.

«Мы ей [женщине, бросившей собаку] объяснили, что фотографии размещены были с целью привлечь общественное внимание к такой проблеме, как ответственность за животное. А не с той целью, что она не оплатила наши услуги», — рассказала сотрудница клиники telegram-каналу SHOT.

Ранее URA.RU писало, что тюменка бросила таксу-инвалида в ветеринарной клинике после того, как услышала стоимость услуг. По словам женщины, она нашла животное в канаве. В настоящий момент собака находится в клинике, ей оказывают необходимое лечение.

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Жительница Тюмени, бросившая собаку-инвалида в ветеринарной клинике, пригрозила организации судом. Женщину возмутили фотографии ее лица, которые персонал опубликовал в соцсетях. Об этом рассказали сотрудники ветеринарной клиники «Клевер» «Женщина собирается подавать в суд на клинику из-за того, что опубликовали фото ее лица», — сообщила URA.RU директор клиники Анастасия. Сотрудники также отметили, что разместили кадры с тюменкой в социальных сетях с целью привлечь внимание общественности к проблеме безответственного обращения с животными. «Мы ей [женщине, бросившей собаку] объяснили, что фотографии размещены были с целью привлечь общественное внимание к такой проблеме, как ответственность за животное. А не с той целью, что она не оплатила наши услуги», — рассказала сотрудница клиники telegram-каналу SHOT. Ранее URA.RU писало, что тюменка бросила таксу-инвалида в ветеринарной клинике после того, как услышала стоимость услуг. По словам женщины, она нашла животное в канаве. В настоящий момент собака находится в клинике, ей оказывают необходимое лечение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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