Строители перерубили кабель в микрорайоне Челябинска

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Пустой город. Обстановка во время самоизоляции и эпидемии коронавируса. Челябинск, эпидемия, лесопарковая улица, челябинск, пустой город
Жители элитного ЖК в центре Челябинска остались без света на 6 часов. Фото:

В элитном ЖК «Лесопарковый» в Челябинске 4 июля строители обесточили весь жилой комплекс во время подготовки площадки под строительство нового дома. Как рассказали URA.RU жильцы, это уже вторая подобная авария. Такая же ситуация с обрывом кабеля произошла 26 июля.

«26 июня они перерубили основной кабель, несколько часов в жилом комплексе не было света, поэтому подключили резервный. Сегодня они перерубили уже резервный, а основной починить не успели. В управляющей компании никаких прогнозов не дают», — рассказал жилец «Лесопаркового».

Из-за отключения электричества прекратили работу магазин «Пятерочка», два салона красоты, фаст-фуд «Сели-Съели» и два ресторана. В УК URA.RU сообщили, что работают над устранением аварии, но уточнили, что все вопросы к компании-застройщику, владельцем которой является депутат Госдумы Олег Колесников. Однако он на звонок корреспондента не ответил.

Ранее стало известно, что жители комплекса выступили против строительства нового дома в квартале, которое затеял депутат Колесников. По их словам, стройка мешает их нормальной жизни, а также не отвечает нормам и законодательству РФ.

К моменту публикации новости обрыв устранили. Электрический кабель был перерублен строителями в 18 часов.

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В элитном ЖК «Лесопарковый» в Челябинске 4 июля строители обесточили весь жилой комплекс во время подготовки площадки под строительство нового дома. Как рассказали URA.RU жильцы, это уже вторая подобная авария. Такая же ситуация с обрывом кабеля произошла 26 июля. «26 июня они перерубили основной кабель, несколько часов в жилом комплексе не было света, поэтому подключили резервный. Сегодня они перерубили уже резервный, а основной починить не успели. В управляющей компании никаких прогнозов не дают», — рассказал жилец «Лесопаркового». Из-за отключения электричества прекратили работу магазин «Пятерочка», два салона красоты, фаст-фуд «Сели-Съели» и два ресторана. В УК URA.RU сообщили, что работают над устранением аварии, но уточнили, что все вопросы к компании-застройщику, владельцем которой является депутат Госдумы Олег Колесников. Однако он на звонок корреспондента не ответил. Ранее стало известно, что жители комплекса выступили против строительства нового дома в квартале, которое затеял депутат Колесников. По их словам, стройка мешает их нормальной жизни, а также не отвечает нормам и законодательству РФ. К моменту публикации новости обрыв устранили. Электрический кабель был перерублен строителями в 18 часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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