Жильцы выступили против уплотнения микрорайона, которое начал депутат Олег Колесников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители элитного жилого комплекса «Лесопарковый» в Челябинске выступили против строительства нового дома в квартале, которое затеял депутат Госдумы Олег Колесников. Как сообщили URA.RU жильцы комплекса, стройка мешает их нормальной жизни, а также не отвечает нормам и законодательству РФ.

«26 июня, например, в 16 часов при подготовке строительной площадки экскаватор перерубил электрический кабель и весь микрорайон был обесточен на три часа. Жители остались не только без света, но и без воды, так как отключилась насосная станция. Если строительство будет идти дальше, то подобные случаи участятся», — рассказали URA.RU жильцы одного из домов комплекса.

Жители составили документ, в котором указали на нарушения строительства, а также просят провести проверку заключения экспертизы проектной документации и экспертизы результатов инженерных изысканий на соответствие строительным нормам и законодательству РФ. Сейчас идет сбор подписей, после чего документ отправят в прокуратуру.

Изначально Колесников убеждал жильцов, что на месте старых двухэтажек появятся дома небольшой этажности. Однако теперь выясняется, что в планах у депутата застроить территорию и без того населенного микрорайона 10 и 17-этажными свечками. Стройкой домов занимается компания ООО «Комфортный дом», руководит которой один из менеджеров Колесникова Рустам Каримов. Сам депутат на звонок URA.RU не ответил.

Ранее жители другого ЖК в Челябинске выступили против строительства гипермаркета SPAR и административных зданий у себя в квартале. Жители считают, что из-за новых построек им будет негде парковаться.

Депутат Колесников планирует построить в ЖК «Лесопарковый» еще одну «свечку» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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