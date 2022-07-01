Жители элитного жилого комплекса «Лесопарковый» в Челябинске выступили против строительства нового дома в квартале, которое затеял депутат Госдумы Олег Колесников. Как сообщили URA.RU жильцы комплекса, стройка мешает их нормальной жизни, а также не отвечает нормам и законодательству РФ.
«26 июня, например, в 16 часов при подготовке строительной площадки экскаватор перерубил электрический кабель и весь микрорайон был обесточен на три часа. Жители остались не только без света, но и без воды, так как отключилась насосная станция. Если строительство будет идти дальше, то подобные случаи участятся», — рассказали URA.RU жильцы одного из домов комплекса.
Жители составили документ, в котором указали на нарушения строительства, а также просят провести проверку заключения экспертизы проектной документации и экспертизы результатов инженерных изысканий на соответствие строительным нормам и законодательству РФ. Сейчас идет сбор подписей, после чего документ отправят в прокуратуру.
Изначально Колесников убеждал жильцов, что на месте старых двухэтажек появятся дома небольшой этажности. Однако теперь выясняется, что в планах у депутата застроить территорию и без того населенного микрорайона 10 и 17-этажными свечками. Стройкой домов занимается компания ООО «Комфортный дом», руководит которой один из менеджеров Колесникова Рустам Каримов. Сам депутат на звонок URA.RU не ответил.
Жители элитного жилого комплекса «Лесопарковый» в Челябинске выступили против строительства нового дома в квартале, которое затеял депутат Госдумы Олег Колесников. Как сообщили URA.RU жильцы комплекса, стройка мешает их нормальной жизни, а также не отвечает нормам и законодательству РФ. «26 июня, например, в 16 часов при подготовке строительной площадки экскаватор перерубил электрический кабель и весь микрорайон был обесточен на три часа. Жители остались не только без света, но и без воды, так как отключилась насосная станция. Если строительство будет идти дальше, то подобные случаи участятся», — рассказали URA.RU жильцы одного из домов комплекса. Жители составили документ, в котором указали на нарушения строительства, а также просят провести проверку заключения экспертизы проектной документации и экспертизы результатов инженерных изысканий на соответствие строительным нормам и законодательству РФ. Сейчас идет сбор подписей, после чего документ отправят в прокуратуру. Изначально Колесников убеждал жильцов, что на месте старых двухэтажек появятся дома небольшой этажности. Однако теперь выясняется, что в планах у депутата застроить территорию и без того населенного микрорайона 10 и 17-этажными свечками. Стройкой домов занимается компания ООО «Комфортный дом», руководит которой один из менеджеров Колесникова Рустам Каримов. Сам депутат на звонок URA.RU не ответил. Ранее жители другого ЖК в Челябинске выступили против строительства гипермаркета SPAR и административных зданий у себя в квартале. Жители считают, что из-за новых построек им будет негде парковаться.