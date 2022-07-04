04 июля 2022

Курганцы возмутились видом городского фонтана. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное Курган, парк победы, чистка фонтана, город курган
Курганцы жалуются, что вода в фонтане «зеленая и вонючая» Фото:

Жители Кургана возмущены состоянием центрального фонтана в парке Победы. «Вода зеленая и вонючая», — указано в посте, размещенном в паблике «типичный Курган» социальной сети «ВКонтакте».

«Почему никто не следит за состоянием фонтана? Кто-то ведь должен отвечать за это, кто-то получает свои деньги за работу и ничего не делает в итоге», — оставила комментарий под постом пользователь соцсети Карина Адамова. «Построят или отремонтируют, красота, глаз радуется, а потом забывают, а это общественное, культурное и памятное место, тем более Парк Победы», — возмущается другой пользователь Юрий Ярушин.

Вопросы, касающиеся содержания объекта (кто следит за его состоянием, почему вода такая, когда фонтан чистили последний раз и когда почистят) URA.RU адресовало мэрии Кургана. На момент публикации ответ не поступил. Как только комментарий будет получен, информация на сайте обновится.

Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Кургана выявила в парке Победы опасный объект. На Стене памяти в центральной части было зафиксировано расхождение мраморных плит. В целях безопасности место огородили.

Вид центрального фонтана в парке Победы
Курганцы задаются вопросом, когда фонтан почистят

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Жители Кургана возмущены состоянием центрального фонтана в парке Победы. «Вода зеленая и вонючая», — указано в посте, размещенном в паблике «типичный Курган» социальной сети «ВКонтакте». «Почему никто не следит за состоянием фонтана? Кто-то ведь должен отвечать за это, кто-то получает свои деньги за работу и ничего не делает в итоге», — оставила комментарий под постом пользователь соцсети Карина Адамова. «Построят или отремонтируют, красота, глаз радуется, а потом забывают, а это общественное, культурное и памятное место, тем более Парк Победы», — возмущается другой пользователь Юрий Ярушин. Вопросы, касающиеся содержания объекта (кто следит за его состоянием, почему вода такая, когда фонтан чистили последний раз и когда почистят) URA.RU адресовало мэрии Кургана. На момент публикации ответ не поступил. Как только комментарий будет получен, информация на сайте обновится. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Кургана выявила в парке Победы опасный объект. На Стене памяти в центральной части было зафиксировано расхождение мраморных плит. В целях безопасности место огородили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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