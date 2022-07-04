Жители Кургана возмущены состоянием центрального фонтана в парке Победы. «Вода зеленая и вонючая», — указано в посте, размещенном в паблике «типичный Курган» социальной сети «ВКонтакте».
«Почему никто не следит за состоянием фонтана? Кто-то ведь должен отвечать за это, кто-то получает свои деньги за работу и ничего не делает в итоге», — оставила комментарий под постом пользователь соцсети Карина Адамова. «Построят или отремонтируют, красота, глаз радуется, а потом забывают, а это общественное, культурное и памятное место, тем более Парк Победы», — возмущается другой пользователь Юрий Ярушин.
Вопросы, касающиеся содержания объекта (кто следит за его состоянием, почему вода такая, когда фонтан чистили последний раз и когда почистят) URA.RU адресовало мэрии Кургана. На момент публикации ответ не поступил. Как только комментарий будет получен, информация на сайте обновится.
Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Кургана выявила в парке Победы опасный объект. На Стене памяти в центральной части было зафиксировано расхождение мраморных плит. В целях безопасности место огородили.
Вид центрального фонтана в парке Победы
паблик «Типичный Курган» соцсети «ВКонтакте»
Курганцы задаются вопросом, когда фонтан почистят
паблик «Типичный Курган» соцсети «ВКонтакте»
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Жители Кургана возмущены состоянием центрального фонтана в парке Победы. «Вода зеленая и вонючая», — указано в посте, размещенном в паблике «типичный Курган» социальной сети «ВКонтакте». «Почему никто не следит за состоянием фонтана? Кто-то ведь должен отвечать за это, кто-то получает свои деньги за работу и ничего не делает в итоге», — оставила комментарий под постом пользователь соцсети Карина Адамова. «Построят или отремонтируют, красота, глаз радуется, а потом забывают, а это общественное, культурное и памятное место, тем более Парк Победы», — возмущается другой пользователь Юрий Ярушин. Вопросы, касающиеся содержания объекта (кто следит за его состоянием, почему вода такая, когда фонтан чистили последний раз и когда почистят) URA.RU адресовало мэрии Кургана. На момент публикации ответ не поступил. Как только комментарий будет получен, информация на сайте обновится. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Кургана выявила в парке Победы опасный объект. На Стене памяти в центральной части было зафиксировано расхождение мраморных плит. В целях безопасности место огородили.