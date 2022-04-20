В центральной части Стены памяти расходятся плиты (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в парке Победы в целях безопасности оградили Стену памяти, так как в ее центральной части расходятся плиты. Об этом URA.RU 20 апреля сообщили в пресс-службе мэрии.

«В парке Победы на Стене памяти в центральной части было зафиксировано расхождение мраморных плит. В целях безопасности место огорожено. Также заключен договор с подрядной организацией на проведение аварийно-восстановительных работ», — рассказали в пресс-службе.

Представители администрации отметили, что подрядчик изготавливает ограждающую конструкцию, которую установят в течение недели. На период ремонта панели снимут и затянут баннерами. Затем там начнутся реставрационные работы. Реставрацию закончат после 9 мая.

«Все в трещинах, внизу плитка в любой момент может развалиться. Это опасно, тем более, что здесь постоянно находится много детей», — объяснил URA.RU в парке рабочий, отвечая на вопрос, в каком состоянии находится поминальный колокол, венчающий центральную конструкцию Стены памяти. Он добавил, что на объекте во многих местах отвалилась штукатурка. Недалеко от колокола находится стела «Орден Победы». Часть плитки, которая облицовывает этот объект, повреждена, а в одном месте плитка другого цвета. В мэрии URA.RU уточнили, что колокол и «Орден Победы» не являются аварийными.

На реставрацию парка Победы, которая завершилась в 2020 году, потратили более 32 млн рублей. В июле того же года горожане жаловались, что в нем возле фонтана проваливались тротуары. Позже проблема была устранена.

От поминального колокола отходит плитка Фото: Тимур Нуцулханов

На колоколе появились трещины Фото: Тимур Нуцулханов

В некоторых местах стелы «Орден Победы» повреждена плитка Фото: Тимур Нуцулханов

Одну из поврежденных плиток заменили на отличающуюся по цвету Фото: Тимур Нуцулханов

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