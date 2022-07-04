04 июля 2022

В Германии предрекли борьбу за распределение газа в Евросоюзе

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Завод комплекса сжиженного природного газа
Страны Европы будут вынуждены бороться за «голубое топливо» из-за дефицита, считает Фридрих Мерц Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

В Евросоюзе может начаться борьба за распределение газа из-за дефицита топлива на рынке. Об этом заявил лидер крупнейшей оппозиционной немецкой партии ХДС Фридрих Мерц в интервью Neue Osnabrucker Zeitung.

«Вероятно, внутри ЕС возникнут серьезные конфликты распределения — как в 2015 и 2016 годах, когда был кризис с беженцами», — предположил Фридрих Мерц, передает газета Die Welt. Он добавил, что Европа должна быть готова ко всем сценариям.

Мерц добавил, что необходимо избавиться от риторики о возможном прекращении поставок российского газа. «Если Россия будет вести себя в соответствии с контрактом, поставки возобновятся после ремонтных работ», — подчеркнул политик.

Ранее агентство Bloomberg писало, что президент России Владимир Путин одним решением развязал борьбу за энергоресурсы на Западе. Страны Евросоюза разработали план на случай прекращения поставок газа из РФ. В ФРГ также начали экстренно готовиться к жизни без российского газа.

Страны Запада ввели масштабные санкции против энергетического сектора РФ после начала специальной операции РФ по демилитаризации Украины. При этом ограничения оказали обратный эффект: Евросоюз и США столкнулись с рекордной инфляцией и высокими ценами на энергоносители из-за того, что попытались ввести эмбарго на российские ресурсы.

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В Евросоюзе может начаться борьба за распределение газа из-за дефицита топлива на рынке. Об этом заявил лидер крупнейшей оппозиционной немецкой партии ХДС Фридрих Мерц в интервью Neue Osnabrucker Zeitung. «Вероятно, внутри ЕС возникнут серьезные конфликты распределения — как в 2015 и 2016 годах, когда был кризис с беженцами», — предположил Фридрих Мерц, передает газета Die Welt. Он добавил, что Европа должна быть готова ко всем сценариям. Мерц добавил, что необходимо избавиться от риторики о возможном прекращении поставок российского газа. «Если Россия будет вести себя в соответствии с контрактом, поставки возобновятся после ремонтных работ», — подчеркнул политик. Ранее агентство Bloomberg писало, что президент России Владимир Путин одним решением развязал борьбу за энергоресурсы на Западе. Страны Евросоюза разработали план на случай прекращения поставок газа из РФ. В ФРГ также начали экстренно готовиться к жизни без российского газа. Страны Запада ввели масштабные санкции против энергетического сектора РФ после начала специальной операции РФ по демилитаризации Украины. При этом ограничения оказали обратный эффект: Евросоюз и США столкнулись с рекордной инфляцией и высокими ценами на энергоносители из-за того, что попытались ввести эмбарго на российские ресурсы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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