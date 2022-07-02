Bloomberg: Путин одним решением развязал борьбу на Западе

Решение президента РФ Владимира Путина, согласно которому имущество компании-оператора проекта месторождений «Сахалин-2» полностью перейдет в собственность страны, развернет борьбу за энергоресурсы между Западом и Японией. Об этом в своей статье заявили обозреватели агентства Bloomberg.
«Действия России по перераспределению прав собственности на газовый проект „Сахалин-2“ могут еще больше сузить мировые рынки, заставив Японию конкурировать с Европой за альтернативные источники поставок», — пишут авторы. По мнению специалистов, это решение подтолкнет Токио покупать газ на уже загруженных рынках.
Собеседники агентства считают, что решение Путина может спровоцировать панику на мировых рынках. «Если проект „Сахалин-2“, поставлявший топливо в Японию по конкурентным ценам, находится в таком подвешенном состоянии, спотовые цены могут вырасти дальше и спровоцировать панику», — объяснил аналитик Хироши Хашимото.
Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» 1 июля. Соответствующий документ обязывает компанию Sakhalin Energy передать все права, обязанности и имущество правительству России, передает телеканал 360.
Ранее ExxonMobil и Shell вышли из газовых проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» из-за спецоперации РФ на Украине. Япония, Британия, США и страны Евросоюза также ввели антироссийские санкции, сообщает RT.
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Решение президента РФ Владимира Путина, согласно которому имущество компании-оператора проекта месторождений «Сахалин-2» полностью перейдет в собственность страны, развернет борьбу за энергоресурсы между Западом и Японией. Об этом в своей статье заявили обозреватели агентства Bloomberg. «Действия России по перераспределению прав собственности на газовый проект „Сахалин-2“ могут еще больше сузить мировые рынки, заставив Японию конкурировать с Европой за альтернативные источники поставок», — пишут авторы. По мнению специалистов, это решение подтолкнет Токио покупать газ на уже загруженных рынках. Собеседники агентства считают, что решение Путина может спровоцировать панику на мировых рынках. «Если проект „Сахалин-2“, поставлявший топливо в Японию по конкурентным ценам, находится в таком подвешенном состоянии, спотовые цены могут вырасти дальше и спровоцировать панику», — объяснил аналитик Хироши Хашимото. Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» 1 июля. Соответствующий документ обязывает компанию Sakhalin Energy передать все права, обязанности и имущество правительству России, передает телеканал 360. Ранее ExxonMobil и Shell вышли из газовых проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» из-за спецоперации РФ на Украине. Япония, Британия, США и страны Евросоюза также ввели антироссийские санкции, сообщает RT.