В ФРГ начали экстренную подготовку к жизни без российского газа

В Германии беспокоятся, что поставки газа из РФ прекратятся Фото: Максим Егоров © URA.RU

новость из сюжета Газовый кризис в Европе

В Германии опасаются полного прекращения поставок российского газа и собираются принять экстренные меры. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

Президент Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер призвал проверить и отрегулировать газовые конденсационные котлы и радиаторы. «Техническое обслуживание может снизить потребление газа на 10-15%», — цитирует его Der Spiegel. Министр экономики Роберт Хабек опасается полного прекращения поставок газа из России по «Северному потоку».

Федеральное правительство посоветовало компаниям закупить генераторы аварийного питания в качестве превентивной меры, отмечает издание. Некоторые компании, например производитель потребительских товаров Henkel, рассматривают возможность перевода сотрудников на работу из дома для экономии энергии.

В Гамбурге обсуждают возможность отключения горячей воды для частных домохозяйств, сообщал сенатор по вопросам окружающей среды Йенс Керстан. Также допускают меры по общему снижению максимальной комнатной температуры в сети централизованного теплоснабжения.

Ранее «Газпром» сократил поставки по «Северному потоку» в Европу по техническим причинам. Объемы поставок снизили из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования, которое было на ремонте, пишет RT. Загруженность газопровода составляет 40% от максимальной мощности, сообщает «Федеральное агентство новостей». Ранее Хабек заявлял, что в Германии — газовый кризис из-за сокращения поставок. По его словам, в случае нехватки газа придется отключить некоторые отрасли, для которых это станет катастрофой. Der Spiegel сообщал, что Министерство экономики Германии хочет национализировать часть «Северного потока-2» на своей территории.

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