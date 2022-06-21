Страны ЕС разработали план на случай отказа от российского газа

В ЕС действуют определенные правила по предотвращению перебоев в поставках газа и реагирования на них Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Несколько европейских стран, входящих в состав Евросоюза, разрабатывают план по урегулированию поставок газа на случай, если Россия прекратит поставлять его по газопроводу «Северный поток-1». Об этом сообщает Reuters.

«В Европейском союзе действуют правила предотвращения перебоев в поставках газа и реагирования на них. В нем выделяются три уровня кризиса: раннее предупреждение, тревога и чрезвычайная ситуация», — пишет агентство.

Каждый из уровней кризиса требует своих действий. Например, в чрезвычайной ситуации правительства могут вмешаться только в том случае, если рыночных мер недостаточно для обеспечения снабжения для домохозяйств и клиентов, предоставляющих основные услуги.

У каждой страны, члена ЕС, на случай критических ситуаций есть свой план действий. К примеру, Австрия, которая получает около 80% своего газа из России, изучает меры по диверсификации поставок газа и переоборудовании газовой электростанции для выработки электроэнергии из угля.

Ранее аналитики предрекли Европе резкий рост цен на газ. Отмечается, что рост цен на газ в Европе, вероятно, будет долгосрочным, так как нехватка топлива на рынке в ближайшее время сохранится.

Страны Запада ввели масштабные санкции против энергетического сектора РФ после начала специальной операции РФ по демилитаризации Украины. При этом ограничения оказали обратный эффект: Евросоюз и США столкнулись с рекордной инфляцией и высокими ценами на энергоносители из-за того, что попытались ввести эмбарго на российские ресурсы.

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