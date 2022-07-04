Россиянам объяснили опасность VPN-сервисов

05 июля 2022 в 05:10 Размер текста - 17 +

Эксперт Евгений Кашкин призвал не использовать VPN при входе в банковские приложения и при покупках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В России в последнее время увеличилось число пользователей VPN-сервисов, однако в этой ситуации необходимо помнить, что сервис порой может не обеспечивать нужный уровень безопасности и конфиденциальности. Об этом рассказал доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин. В частности, в процессе работы с VPN-сервисами ряд данных, а именно IP-адрес, IP-адрес веб-сайта, к которому вы подключаетесь, время подключения и объем переданных данных может быть доступен иным лицам. Вместе с тем, если не использовать специализированные средства защиты компьютера, имеется большой риск заражения системы разнообразными вирусами, пояснил специалист агентству «Прайм». Из-за этого он не рекомендует совершать вход в банковские приложения и осуществлять онлайн-покупки через VPN-сервисы. Он отметил, что эффективность обеспечения конфиденциальности при использовании VPN можно отследить путем поиска информации о своем IP-адресе в интернете. К примеру, смог ли VPN скрыть ваше текущее физическое местоположение, сообщил Кашкин. Каждый шестой россиянин пользуется VPN-сервисами для обхода блокировок. Такие данные привела британская газета The Times. Это связано с тем, что в России ранее заблокировали более 20 VPN-сервисов. В Роскомнадзоре объяснили, что блокировке подверглись только те сервисы, которые нарушали законодательство РФ. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что введение запрета на VPN возможно, но люди, которые его используют, не будут нести ответственность, сообщалось ранее. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В России в последнее время увеличилось число пользователей VPN-сервисов, однако в этой ситуации необходимо помнить, что сервис порой может не обеспечивать нужный уровень безопасности и конфиденциальности. Об этом рассказал доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин. В частности, в процессе работы с VPN-сервисами ряд данных, а именно IP-адрес, IP-адрес веб-сайта, к которому вы подключаетесь, время подключения и объем переданных данных может быть доступен иным лицам. Вместе с тем, если не использовать специализированные средства защиты компьютера, имеется большой риск заражения системы разнообразными вирусами, пояснил специалист агентству «Прайм». Из-за этого он не рекомендует совершать вход в банковские приложения и осуществлять онлайн-покупки через VPN-сервисы. Он отметил, что эффективность обеспечения конфиденциальности при использовании VPN можно отследить путем поиска информации о своем IP-адресе в интернете. К примеру, смог ли VPN скрыть ваше текущее физическое местоположение, сообщил Кашкин. Каждый шестой россиянин пользуется VPN-сервисами для обхода блокировок. Такие данные привела британская газета The Times. Это связано с тем, что в России ранее заблокировали более 20 VPN-сервисов. В Роскомнадзоре объяснили, что блокировке подверглись только те сервисы, которые нарушали законодательство РФ. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что введение запрета на VPN возможно, но люди, которые его используют, не будут нести ответственность, сообщалось ранее.