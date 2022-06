The Times: VPN стал выходом для десятков миллионов россиян

24 млн россиян используют VPN, пишет The Times Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Каждый шестой россиянин пользуется VPN-сервисами для обхода блокировок. Такие данные приводит британская газета The Times. «Данные, собранные для The Times, показывают, что 24 миллиона россиян использовали VPN в прошлом месяце. В февраля эта цифра составляла 1,6 млн человек», — сообщает The Times. Ранее в России заблокировали более 20 VPN-сервисов. В Роскомнадзоре объяснили, что блокировке подверглись только те сервисы, которые нарушали российское законодательство. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что введение запрета на VPN возможно, но люди, которые его используют, не будут нести ответственность, сообщает «Национальная служба новостей».

