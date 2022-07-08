В Екатеринбурге пешеход погиб, попав под «КАМАЗ». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автодром. Курган, автодром, учебный автомобиль, автошкола, камаз, учебная машина, экзамен пдд
Водитель «КАМАЗа» хотел объехать другую машину, но наехал на пешехода (архивное фото) Фото:

В поселке Горный Щит (Екатеринбург) водитель «КАМАЗа» хотел объехать по обочине машину, которая стояла перед перекрестком, но наехал на пешехода. От полученных травм пешеход скончался на месте, сообщила пресс-служба отделения пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

«40-летний водитель «КАМАЗа, двигаясь по улице Буденного в сторону ЕКАД, решил объехать машину по обочине, но наехал на пешехода. Он скончался на месте происшествия», — рассказало ведомство. Водитель «КАМАЗа» с 21-летним стажем вождения, девять раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Водитель «КАМАЗа» по результатам медицинского освидетельствования был трезв. Личность погибшего устанавливается сотрудниками полиции. По факту ДТП проводится расследование.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».

В поселке Горный Щит (Екатеринбург) водитель «КАМАЗа» хотел объехать по обочине машину, которая стояла перед перекрестком, но наехал на пешехода. От полученных травм пешеход скончался на месте, сообщила пресс-служба отделения пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. «40-летний водитель «КАМАЗа, двигаясь по улице Буденного в сторону ЕКАД, решил объехать машину по обочине, но наехал на пешехода. Он скончался на месте происшествия», — рассказало ведомство. Водитель «КАМАЗа» с 21-летним стажем вождения, девять раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Водитель «КАМАЗа» по результатам медицинского освидетельствования был трезв. Личность погибшего устанавливается сотрудниками полиции. По факту ДТП проводится расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...