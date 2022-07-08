В поселке Горный Щит (Екатеринбург) водитель «КАМАЗа» хотел объехать по обочине машину, которая стояла перед перекрестком, но наехал на пешехода. От полученных травм пешеход скончался на месте, сообщила пресс-служба отделения пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.
«40-летний водитель «КАМАЗа, двигаясь по улице Буденного в сторону ЕКАД, решил объехать машину по обочине, но наехал на пешехода. Он скончался на месте происшествия», — рассказало ведомство. Водитель «КАМАЗа» с 21-летним стажем вождения, девять раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
Водитель «КАМАЗа» по результатам медицинского освидетельствования был трезв. Личность погибшего устанавливается сотрудниками полиции. По факту ДТП проводится расследование.
Отделения пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу
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В поселке Горный Щит (Екатеринбург) водитель «КАМАЗа» хотел объехать по обочине машину, которая стояла перед перекрестком, но наехал на пешехода. От полученных травм пешеход скончался на месте, сообщила пресс-служба отделения пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. «40-летний водитель «КАМАЗа, двигаясь по улице Буденного в сторону ЕКАД, решил объехать машину по обочине, но наехал на пешехода. Он скончался на месте происшествия», — рассказало ведомство. Водитель «КАМАЗа» с 21-летним стажем вождения, девять раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Водитель «КАМАЗа» по результатам медицинского освидетельствования был трезв. Личность погибшего устанавливается сотрудниками полиции. По факту ДТП проводится расследование.