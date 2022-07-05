Глава Гознака рассказал о новом свойстве сторублевой купюры

05 июля 2022 в 07:46 Размер текста - 17 +

Новая купюра препятствует размножению микробов, рассказали в Гознаке Фото: Алексей Гущин © URA.RU Новая сторублевая банкнота обладает антимикробным эффектом. Об этом рассказал глава Гознака Аркадий Трачук. «Сама по себе проклейка, которая используется, она обладает свойствами, препятствующими их (микробов — прим. URA.RU) размножению. Но это все не отменяет необходимости соблюдать элементарные правила гигиены при пользовании банкнотами», — сообщил Трачук РИА «Новости». Ранее Центробанк представил новую сторублевую купюру. На лицевой стороне новой купюры будет изображена Спасская башня Московского Кремля, на оборотной — Ржевский мемориал в честь советского солдата. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Новая сторублевая банкнота обладает антимикробным эффектом. Об этом рассказал глава Гознака Аркадий Трачук. «Сама по себе проклейка, которая используется, она обладает свойствами, препятствующими их (микробов — прим. URA.RU) размножению. Но это все не отменяет необходимости соблюдать элементарные правила гигиены при пользовании банкнотами», — сообщил Трачук РИА «Новости». Ранее Центробанк представил новую сторублевую купюру. На лицевой стороне новой купюры будет изображена Спасская башня Московского Кремля, на оборотной — Ржевский мемориал в честь советского солдата.