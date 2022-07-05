Глава Гознака рассказал о новом свойстве сторублевой купюры

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Клипарт. Пермь , рубли, денежные купюры, сто рублей, деньги
Новая купюра препятствует размножению микробов, рассказали в Гознаке Фото:

Новая сторублевая банкнота обладает антимикробным эффектом. Об этом рассказал глава Гознака Аркадий Трачук.

«Сама по себе проклейка, которая используется, она обладает свойствами, препятствующими их (микробов — прим. URA.RU) размножению. Но это все не отменяет необходимости соблюдать элементарные правила гигиены при пользовании банкнотами», — сообщил Трачук РИА «Новости».

Ранее Центробанк представил новую сторублевую купюру. На лицевой стороне новой купюры будет изображена Спасская башня Московского Кремля, на оборотной — Ржевский мемориал в честь советского солдата.

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Новая сторублевая банкнота обладает антимикробным эффектом. Об этом рассказал глава Гознака Аркадий Трачук. «Сама по себе проклейка, которая используется, она обладает свойствами, препятствующими их (микробов — прим. URA.RU) размножению. Но это все не отменяет необходимости соблюдать элементарные правила гигиены при пользовании банкнотами», — сообщил Трачук РИА «Новости». Ранее Центробанк представил новую сторублевую купюру. На лицевой стороне новой купюры будет изображена Спасская башня Московского Кремля, на оборотной — Ржевский мемориал в честь советского солдата.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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