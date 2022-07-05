Патрушев заявил о критических нарушениях НАТО

Действия НАТО подрывают безопасность Европы, считает Патрушев Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Решение НАТО объявить Россию врагом ведет к эскалации напряженности и дестабилизирует безопасность Европейского континента. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Военная инфраструктура НАТО приближается к нашим границам, активно наращиваются военные силы и средства на восточном фланге. Приняты решения о вступлении в альянс Финляндии и Швеции. Создан новый военный блок AUKUS», — сказал Патрушев, выступая на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности РФ на Дальнем Востоке, передает РИА «Новости». «Эти решения и действия не только ведут к эскалации напряженности и дестабилизации европейской безопасности, но и явно противоречат основополагающему акту Россия — НАТО, который, кстати, де-юре продолжает действовать», — объяснил он.

Секретарь Совбеза также отметил, что США отказались вести с Россией конструктивный диалог по вопросу стратегической стабильности. «Россия, отстаивающая свои национальные интересы и суверенитет, объявлена США и их союзниками врагом, что отражено в доктринальных документах, в том числе принятых на саммите НАТО в Мадриде», — напомнил Патрушев.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Североатлантический альянс во время саммита в Мадриде назвал Россию главной угрозой, фактически объявив страну врагом. Это произошло на фоне специальной операции РФ по демилитаризации Украины. Однако сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков заявил, что население стран-участниц НАТО все чаще стало высказывать обеспокоенность по поводу поддержки Украины.

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