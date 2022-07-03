Сенатор Пушков: НАТО устало от поддержки Украины

04 июля 2022 в 00:09 Размер текста - 17 +

Население стран НАТО все чаще стало высказывать обеспокоенность по поводу поддержки Украины. Такое мнение высказал сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков. «В странах НАТО начали выражать озабоченность по поводу наметившейся усталости своего населения от поддержки Украины. Это показывают опросы и об этом начинают говорить политики», — написал Пушков в своем telegram-канале. По мнению сенатора от Прикамья причины такой усталости связаны с длительностью военных действий «при отсутствии военных успехов у Украины», также влияет «обратный эффект от антироссийских санкций, приведший к высокой инфляции и энергетическому кризису». В доказательство того, что западные лидеры опасаются, что граждане скоро перестанут «поддерживать схватку с Россией», Алексей Пушков приводит цитату из американского журнала «Политико»: «Через четыре месяца после начала войны решимость Запада остается твердой. Но насколько твердой — и как долго она будет оставаться таковой — будет зависеть от того, смогут ли те, кто настаивает на продолжении поддержки Украины, убедить свой народ в том, что необходима еще большая помощь». Пушков уже заявлял, что усилия Запада по изоляции России провалились. Также он уличил западные державы в самообмане из-за закупок российского газа. О том, что Украина может стать членом Североатлантического альянса только через год-два после окончания спецоперации РФ, URA.RU сообщало ранее. Об этом заявил глава постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев. О начале спецоперации на Украине стало известно 24 февраля. Основная ее цель, по словам лидера РФ Владимира Путина — демилитаризация и денацификация территорий, а также защита народных республик Донбасса. Москва и Киев провели ряд переговоров по этому поводу. Одно из условий российских представителей — отказ от вступления Украины в НАТО. При этом в Североатлантическом альянсе заявляли, что не нуждаются в Украине.