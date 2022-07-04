Свердловский город не получит трамвай, обещанный Куйвашевым. Скрин

05 июля 2022 в 12:06 Размер текста - 17 +

В 2022 году Краснотурьинск не получит трамвай Фото: Сергей Русанов © URA.RU Мэрия Екатеринбурга сообщила администрации Краснотурьинска, что в этом году не сможет передать городу трамвайный вагон, который обещал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Все из-за того, что власти Екатеринбурга не планируют закупать новые трамваи в 2022 году. Об этом говорится в письме от администрации Екатеринбурга мэрии Краснотурьинска, которое имеется в распоряжении URA.RU. «Несмотря на наличие подвижного состава, выработавшего свой ресурс, списание трамвайных вагонов возможно после приобретения нового подвижного состава. При проведении обновления трамвайного парка города Екатеринбурга, будет рассмотрена возможность безвозмездной передачи списанных трамвайных вагонов городскому округу Краснотурьинск», — говорится в письме, подписанном председателем комитета по транспорту Игорем Ощепковым. В пресс-службе мэрии Екатеринбурга корреспонденту URA.RU сообщили, что есть перспектива покупки трамваев в 2023 году. «Многое будет зависеть от распределения средств при формировании бюджета на следующий год и от попадания города в разного рода федеральные программы. Самостоятельно город закупить трамваи вряд ли сможет», — уточнили в пресс-службе администрации. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал мэру Екатеринбурга Алексею Орлову поручение передать трамвайный вагон Краснотурьинску. «Мы договорились, что Екатеринбург скоро получит в лизинг трамваи. После этого вы высвободившийся хороший трамвай передайте в Краснотурьинск», — заявлял Куйвашев в начале июня 2022 года. Фото: URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Мэрия Екатеринбурга сообщила администрации Краснотурьинска, что в этом году не сможет передать городу трамвайный вагон, который обещал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Все из-за того, что власти Екатеринбурга не планируют закупать новые трамваи в 2022 году. Об этом говорится в письме от администрации Екатеринбурга мэрии Краснотурьинска, которое имеется в распоряжении URA.RU. «Несмотря на наличие подвижного состава, выработавшего свой ресурс, списание трамвайных вагонов возможно после приобретения нового подвижного состава. При проведении обновления трамвайного парка города Екатеринбурга, будет рассмотрена возможность безвозмездной передачи списанных трамвайных вагонов городскому округу Краснотурьинск», — говорится в письме, подписанном председателем комитета по транспорту Игорем Ощепковым. В пресс-службе мэрии Екатеринбурга корреспонденту URA.RU сообщили, что есть перспектива покупки трамваев в 2023 году. «Многое будет зависеть от распределения средств при формировании бюджета на следующий год и от попадания города в разного рода федеральные программы. Самостоятельно город закупить трамваи вряд ли сможет», — уточнили в пресс-службе администрации. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал мэру Екатеринбурга Алексею Орлову поручение передать трамвайный вагон Краснотурьинску. «Мы договорились, что Екатеринбург скоро получит в лизинг трамваи. После этого вы высвободившийся хороший трамвай передайте в Краснотурьинск», — заявлял Куйвашев в начале июня 2022 года.