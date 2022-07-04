Тюменец получил год тюрьмы за смерть ребенка

Шестилетняя девочка погибла из-за того, что водитель не уступил дорогу другому автомобилю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменец получил год лишения свободы за ДТП, в котором погибла шестилетняя девочка. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре региона. Мужчина не уступил дорогу другой машине, а ее от удара отбросило на тротуар, где в это время находилась семья с детьми.

«18 сентября 2021 года на перекрестке Холодильной и Малыгина в Тюмени водитель Volkswagen Tiguan при повороте налево не уступил дорогу имеющему преимущество Kia Ceed. От удара Kia выехала на тротуар, наехав на находящуюся там семью. В результате погибла 6-летняя девочка. Водитель Volkswagen приговорен к году лишения свободы», — рассказали URA.RU в прокуратуре области.

Мужчину осудили по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Виновному 25-летнему тюменцу также на год запретили заниматься любой деятельностью, связанной с управлением транспортом.

Ранее URA.RU рассказывало об этой аварии. Машину отбросило на мужчину, его беременную жену и двух детей, шести и трех лет. Мать и младшая дочь получили травмы, но сильнее всех пострадала старшая девочка: с места ДТП ее увезли без сознания.