Курганский вуз передадут Минобрнауки за три месяца

В КГСХА начинается первый этап объединения с КГУ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева должна передать имущественный комплекс в ведение Министерства науки и высшего образования в трехмесячный срок. Об этом URA.RU сообщил врио ректора КГСХА Олег Филистеев.

«Распоряжение Правительства РФ по передаче академии в ведение Минобрнауки вышло. У нас есть три месяца для передачи имущественного комплекса и активов, включая земли и здания, в Минобрнауки. Будет разработана дорожная карта, предстоит работа совместно со специалистами Росимущества», — сказал Филистеев.

Врио ректора подчеркнул, что работа юридической и хозяйственной служб вуза по передаче имущества в ведение Минобрнауки не отразится на приемной кампании и работе преподавателей. Также он отметил, что сейчас обсуждается судьба долгостроев на территории академии. «Позиция вуза: оптимизировать структуру таким образом, чтобы имущество не приносило убытков, а приносило прибыль, без ущерба для образовательной и научной деятельности», — сказал Филистеев.

Правительство РФ 30 июня распорядилось передать в ведение Минобрнауки федеральные бюджетные образовательные учреждения высшего образования, находящиеся в ведении Минсельхоза России. В перечне вузов указана и Курганская сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева. Документ опубликован на портале правовой информации.

Ранее URA.RU писало, что КГСХА планируют объединить с КГУ для создания опорного вуза региона. С инициативой объединения вузов в министерства обратился губернатора Вадим Шумков. Олег Филистеев отметил, что объединение позволит КГСХА участвовать в программе Минобрнауки «Приоритет 2030», в рамках которой выделяются средства на развитие вузов. По его словам, кардинальных изменений для студентов и коллектива вуза не будет, изменится юридическое лицо — КГСХА станет филиалом КГУ. В академии в июне прошла реорганизация факультетов.