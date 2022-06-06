Курганский вуз реорганизует четыре факультета

В КГСХА пройдет Ученый совет по вопросу реорганизации образовательных подразделений вуза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской сельскохозяйственной академии им. Т.С. Мальцева планируют реорганизовать факультеты, чтобы сэкономить миллионы рублей. Этот вопрос обсудят на Ученом совете КГСХА в четверг, 9 июня, сообщил URA.RU врио ректора Олег Филистеев.

«Мы планируем оптимизировать структуру сельхозакадемии, чтобы снизить финансовую нагрузку. Вместо четырех факультетов будет два института, внутри которых по три кафедры. Это приведет к некоторому сокращению штатного расписания, но мы сейчас ищем варианты как догрузить заведующих и деканов работой, чтобы они не потеряли в зарплате. Студентов это никак не коснется, к увольнениям это не приведет. Где-то, возможно, придется ужаться (в зарплатах). Дефицит в академии колоссальный, эти шаги позволят нам сэкономить несколько миллионов рублей в год», — сказал Олег Филистеев.

Врио ректора подчеркнул, что реорганизация возможна только с разрешения Ученого совета КГСХА. «Я буду убеждать членов совета, что это нужно сделать. Надеюсь, меня поддержат», — отметил Филистеев. В настоящее время в вузе четыре факультета: агрономический, биотехнологии, инженерный, экономический.

Ранее URA.RU писало, что Курганскую государственную сельскохозяйственную академии объединят с Курганском госуниверситетам. В настоящее время прорабатывается процедура объединения, согласие на это процесс подтвердили Минсельхоз и Минобрнауки. С инициативой объединения вузов в министерства обратился губернатора Вадим Шумков. Олег Филистеев отметил, что объединение позволит КГСХА участвовать в программе Минобрнауки «Приоритет 2030», в рамках которой выделяются средства на развитие вузов. По его словам, кардинальных изменений для студентов и коллектива вуза не будет, изменится юридическое лицо — КГСХА станет филиалом КГУ. В этом году в КГСХА открывают два новых направления подготовки студентов.

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