В курганском вузе, который хотят оптимизировать, сменился ректор

Экс-проректор КГУ Олег Филистеев возглавил Курганскую сельскохозяйственную академию Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганскую сельскохозяйственную академию возглавил бывший проректор по инновационному развитию КГУ Олег Филистеев. Информация об этом размещена на сайте КГСХА и в базе данных СБИС. С октября 2019 года вузом руководил Владимир Чумаков.

«Министерство [сельского хозяйства] назначило меня временно исполняющим обязанности ректора Курганской государственной сельскохозяйственной академии им. Т.С. Мальцева. Я вхожу в курс дела. Проблем у академии было накоплено много, но при это есть большой потенциал, и мы уже наметили шаги для развития», — сказал Олег Филистеев URA.RU.

Новый руководитель КГСХА назначил и. о. проректора по учебной и молодежной политике Дмитрия Палий, советником по научной работе Светлану Суханову, сменил главбуха, провел первый Ученый совет. «Родители и дети волнуются, так как все слышали про объединение с КГУ. Я объясняю, что ничего фатально для преподавателей и студентов не изменится, никто нам не заменит ни агрономов, ни зоотехников. Возможно, поменяется юридическое лицо. Этот вопрос в стадии решения», — отметил Олег Филистеев. Объединение, по его словам, позволит КГСХА участвовать в программе Минобрнауки «Приоритет 2030», в рамках которой выделяются средства на развитие вузов.

Сейчас вопрос объединения прорабатывается. «Прошли заседания двух комиссий по оценке последствий реорганизации вузов в Минсельхозе и Минобрнауки. Все утвердили, что согласны на объединение. Сейчас документы в правительстве, разрабатывается план по объединению вузов. Этот процесс небыстрый», — отметил Филистеев.

URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков обратился в министерства с предложением объединить Курганскую государственную сельхозакадемию (КГСХА) и Курганский госуниверситет (КГУ). Идею поддержали ректоры КГУ и КГСХА. В Минобрнауки считают возможным создание в Кургане институтов агробиотехнологии и экологии, молекулярной генетики, биоинформатики, технологии роботизации и интеллектуальных машинных технологий для АПК, органического земледелия, селекционно-генетического центра по зерновым, масличным и овощным культурам.