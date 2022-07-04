Центр Екатеринбурга встал в крупную пробку

На улице Токарей в Екатеринбурге образовалась крупная пробка, длина которой превышает два километра. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Карты».
Пробка растянулась от ТЦ Карнавал до перекрестка улиц Токарей и Ключевской. Ее длина составляет больше двух километров. Особенно затруднено движение на участке между улицами Кирова и Ключевской.
Очевидец дорожного коллапса сообщил порталу E1, что пробка началась из-за ремонта труб водоснабжения. Он опубликовал соответствующее видео.
URA.RU обратилось в пресс-службу Екатеринбургской теплосетевой компании. «Это реконструкция теплотрассы, которая была запланирована ранее. Сложности нужно потерпеть с 4 по 10 июня», — рассказал представитель компании. Он отметил, что специалисты ЕТК не могут проводить ремонт в зимнее время.
Фото: «Яндекс Карты»
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На улице Токарей в Екатеринбурге образовалась крупная пробка, длина которой превышает два километра. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Карты». Пробка растянулась от ТЦ Карнавал до перекрестка улиц Токарей и Ключевской. Ее длина составляет больше двух километров. Особенно затруднено движение на участке между улицами Кирова и Ключевской. Очевидец дорожного коллапса сообщил порталу E1, что пробка началась из-за ремонта труб водоснабжения. Он опубликовал соответствующее видео. URA.RU обратилось в пресс-службу Екатеринбургской теплосетевой компании. «Это реконструкция теплотрассы, которая была запланирована ранее. Сложности нужно потерпеть с 4 по 10 июня», — рассказал представитель компании. Он отметил, что специалисты ЕТК не могут проводить ремонт в зимнее время.