04 июля 2022

Центр Екатеринбурга встал в крупную пробку

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Галкинский мост. Курган, автомобили, пробка, затор на дороге, машины
Пробка образовалась из-за ремонта труб (архивное фото) Фото:

На улице Токарей в Екатеринбурге образовалась крупная пробка, длина которой превышает два километра. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Карты».

Пробка растянулась от ТЦ Карнавал до перекрестка улиц Токарей и Ключевской. Ее длина составляет больше двух километров. Особенно затруднено движение на участке между улицами Кирова и Ключевской.

Очевидец дорожного коллапса сообщил порталу E1, что пробка началась из-за ремонта труб водоснабжения. Он опубликовал соответствующее видео.

URA.RU обратилось в пресс-службу Екатеринбургской теплосетевой компании. «Это реконструкция теплотрассы, которая была запланирована ранее. Сложности нужно потерпеть с 4 по 10 июня», — рассказал представитель компании. Он отметил, что специалисты ЕТК не могут проводить ремонт в зимнее время.

Фото:

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На улице Токарей в Екатеринбурге образовалась крупная пробка, длина которой превышает два километра. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Карты». Пробка растянулась от ТЦ Карнавал до перекрестка улиц Токарей и Ключевской. Ее длина составляет больше двух километров. Особенно затруднено движение на участке между улицами Кирова и Ключевской. Очевидец дорожного коллапса сообщил порталу E1, что пробка началась из-за ремонта труб водоснабжения. Он опубликовал соответствующее видео. URA.RU обратилось в пресс-службу Екатеринбургской теплосетевой компании. «Это реконструкция теплотрассы, которая была запланирована ранее. Сложности нужно потерпеть с 4 по 10 июня», — рассказал представитель компании. Он отметил, что специалисты ЕТК не могут проводить ремонт в зимнее время.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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