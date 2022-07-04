Тюменка ударила ножом мужчину, потому что он ей мешал отдохнуть

Сейчас злоумышленница находится под стражей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жительница Тюменской области ударила ножом своего сожителя из-за того, что он ей не давал отдохнуть. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

«В отдел полиции села Уват Тюменской области поступило сообщение об оказании медицинской помощи 28-летнему местному жителю с ножевым ранением. Во время распития спиртных напитков его сожительница решила уйти в другую комнату отдохнуть, что не понравилось потерпевшему, в результате чего начался словесный конфликт. Злоумышленница сходила на кухню, взяла со стола кухонный нож и нанесла мужчине удар в живот», — сообщает пресс-служба.

Также там отметили, что тюменка уже была судима. Против нее возбуждено уголовное дело по статье 111 части 2 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). На данный момент фигурантка находится под стражей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области женщина ударила ножом мужчину в грудь после очередной словесной перепалки во время застолья. Инцидент произошел в городе Тобольск.