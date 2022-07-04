В ХМАО запустили процесс смены политэлит

В Югре осенью выборы пройдут в 10 муниципалитетах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Югре стартовали избирательные кампании по муниципальным выборам, которые пройдут осенью в единый день голосования. Эту информацию URA.RU подтвердили в избиркоме ХМАО.

«Все избирательные кампании уже стартовали. Выборы назначены и решения об этом опубликованы. 7 июля кандидаты уже могут выдвигать кандидатуры, а партии проводить мероприятия по выдвижению. Эта часть избирательных кампаний будет длиться до 27 июля», — прокомментировали в избиркоме ХМАО.

В общей сложности выборы пройдут в 10 муниципалитетах Югры. Самые масштабные избирательные кампании ожидаются в Ханты-Мансийском районе (главы и советы депутатов в четырех поселениях, довыборы в думу Ханты-Мансийского района), Сургутском районе (выборы глав и советов депутатов в трех поселениях), Нефтеюганском районе (выборы глав двух поселений и совет депутатов в одном поселении), довыборы в думу Мегиона.

Ранее URA.RU сообщало, что в преддверии большого электорального цикла, который будет связан с выборами губернатора Тюменской области в 2023 году и выбора президента России в 2024 году, в ХМАО идет ротация среди глав территориально-избирательных комиссий. В Радужном вместо Сергея Ульянова на эту должность назначен Анар Абдуллаев.