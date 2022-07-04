Бывшая курганская чиновница пойдет под суд из-за долгостроя

Женщинаработала замглавы Шадринска (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринском районном суде (Курганская область) рассмотрят дело бывшей замглавы местной городской мэрии, которую обвиняют в получении крупной взятки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Прокуратура Курганской области утвердила обвинительные заключения по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы администрации г. Шадринска и руководителя коммерческой организации. <…> После вручения обвинительных заключений материалы уголовного дела будут направлены в Шадринский районный суд», — рассказали в пресс-службе.

В 2012 году между Комитетом по строительству и архитектуре администрации Шадринска и ООО «Строительная компания Трэйс-Регион» был заключен контракт на завершение работ на канализационных очистных сооружениях города. В 2019 году, по данным прокуратуры, подрядчик необоснованно увеличил цены всего техоборудования и не доставил на объект 15 погружных мембранных модулей. При этом тогда чиновница подписала акт, в котором были недостоверные сведения, что, по данным следствия, позволило бизнесмену похитить более 33 млн руб. бюджетных средств.

По данным следствия, с 2014 по 2019 годы женщина получила от предпринимателя взятку в сумме почти 270 тыс. рублей за общее покровительство при исполнении этого контракта. Директор для легализации имущества за счет компании купил автомобиль стоимостью около 2 млн рублей и по фиктивному договору купли-продажи передал своей сожительнице.

Бывшую чиновницу обвиняют в получении взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия, а руководителя компании — в даче взятки в крупном размере, мошенничестве в особо крупном размере и легализации. Обвиняемым по совокупности преступлений грозит до 18 лет лишения свободы. На сайте областного СУ СК указано, что на коттедж, квартиру и автомобили обвиняемых был наложен арест. Полицейские заподозрили обвиняемую в коррупции в 2021 году.

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