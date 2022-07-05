Россияне вместо бургеров скупают хот-доги и сосиски в тесте

В России восстановились продажи фастфуда Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Продажи фастфуда в России вернулись к прошлогоднему уровню. Но россияне вместо бургеров покупают хот-доги, сосиски в тесте, кофе на вынос и квас, говорится в исследовании «Чек Индекс», которое есть в распоряжении URA.RU.

«В целом за 2 квартал 2022 года средний чек трат в фастфуде составил 402 рубля, что на 13% выше уровня прошлого года. Объемы продаж в натуральном выражении оказались ниже прошлогоднего на 1%, а в денежном выражении — выше на 19%. В топ-покупок россиян в июне — хот-доги, сосиски в тесте, кофе в стакане 0,3 л и квас (отечественного производства) в таре 0,5 л», — сообщили URA.RU в пресс-службе организации.

Хорошие показатели по продаже фастфуда обуславливаются ростом внутреннего туризма в стране, констатируют эксперты. Спрос перераспределился в пользу Москвы, Сочи, Санкт-Петербурга и других популярных среди туристов городов. Также улучшает показатели продажи налаженная система доставки из заведений общепита.

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