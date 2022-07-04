Сразу после выборов мэру курганского округа изменили зарплату

Новый глава Юргамышского округа будет получать в месяц почти 68 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области новый глава Юргамышского округа Анатолий Чесноков будет получать оклад в размере 21,7 тысячи рублей. Соответствующее решение местной думы опубликовано на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Установить должностной оклад главы Юргамышского муниципального округа Курганской области в размере 21 791 рубль», — говорится в опубликованном документе. В положении, в котором определены размер и условия оплаты труда указано, что главе округа положены дополнительные выплаты. Это ежемесячная премия, надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, материальная помощь.

«При формировании фонда оплаты труда, сверх суммы средств, направляемых для выплаты должностного оклада, предусматриваются следующие средства местного бюджета для выплаты (в расчете на год): ежемесячного денежного поощрения — в размере 33,6 должностных окладов, процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, — в размере 1,8 оклада; материальной помощи — в размере двух должностных окладов», — указано в тексте постановления, опубликованного на сайте окружной администрации. Итоговая сумма за год составила 815 тысяч рублей. Таким образом, в месяц зарплата главы составит 67,9 тысячи.

Ранее URA.RU сообщало, что в конце июня в Юргамышском муниципальном округе Курганской области депутаты избрали нового главу. Им стал Анатолий Чесноков. В статусе врио он руководил муниципалитетом с начала года.

Юргамышский округ сформирован в конце ноября 2021 года путем объединения всех сельсоветов. Муниципальную реформу поддержали не все жители.

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