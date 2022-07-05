Микроавтобус с россиянами попал в ДТП в Анталье

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Авария произошла в турецком городе Анталья Фото:

Девять человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в турецком городе Анталья. Предположительно, трое из них — граждане РФ. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на телеканал TRT.

«Пострадавшие доставлены в местные больницы для оказания медицинской помощи», — говорится в сообщении. По данным телеканала, шестеро из пострадавших — местные жители.

Авария произошла на трассе Аксеки — Сейдишехир, где при не выясненных пока обстоятельствах столкнулись микроавтобус, перевозивший туристов, и легковой автомобиль. Полиция проводит расследование причин аварии.

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Девять человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в турецком городе Анталья. Предположительно, трое из них — граждане РФ. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на телеканал TRT. «Пострадавшие доставлены в местные больницы для оказания медицинской помощи», — говорится в сообщении. По данным телеканала, шестеро из пострадавших — местные жители. Авария произошла на трассе Аксеки — Сейдишехир, где при не выясненных пока обстоятельствах столкнулись микроавтобус, перевозивший туристов, и легковой автомобиль. Полиция проводит расследование причин аварии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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