В Италии заявили, что у ЕС закончилось оружие для Украины

05 июля 2022 в 14:08 Размер текста - 17 +

У ЕС закончились запасы для Украины, заявил специалист Фото: Владимир Андреев © URA.RU У Европы закончилось вооружение для военной помощи Украине. Статью об этом опубликовала итальянская газета il Fatto Quotidiano. «Европа сделала все возможное, и фактически у нее закончились запасы. России есть что продавать и дальше будет, вот и все», — приводит слова специалиста по оружию Тициано Чоккетти издание. Спикер не воспринимает всерьез заявления о том, что запасы России могут закончиться. «Лично я могу сказать, что идея о том, что у России закончатся боеприпасы, люди и оружие абсолютно фантастична», — считает Чоккетти. Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В ходе нее страны Запада оказывают активную поддержку Украине. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

У Европы закончилось вооружение для военной помощи Украине. Статью об этом опубликовала итальянская газета il Fatto Quotidiano. «Европа сделала все возможное, и фактически у нее закончились запасы. России есть что продавать и дальше будет, вот и все», — приводит слова специалиста по оружию Тициано Чоккетти издание. Спикер не воспринимает всерьез заявления о том, что запасы России могут закончиться. «Лично я могу сказать, что идея о том, что у России закончатся боеприпасы, люди и оружие абсолютно фантастична», — считает Чоккетти. Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В ходе нее страны Запада оказывают активную поддержку Украине.