В Италии заявили, что у ЕС закончилось оружие для Украины

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Флаг Евросоюза. Москва, европа, флаг евросоюз
У ЕС закончились запасы для Украины, заявил специалист Фото:

У Европы закончилось вооружение для военной помощи Украине. Статью об этом опубликовала итальянская газета il Fatto Quotidiano.

«Европа сделала все возможное, и фактически у нее закончились запасы. России есть что продавать и дальше будет, вот и все», — приводит слова специалиста по оружию Тициано Чоккетти издание.

Спикер не воспринимает всерьез заявления о том, что запасы России могут закончиться. «Лично я могу сказать, что идея о том, что у России закончатся боеприпасы, люди и оружие абсолютно фантастична», — считает Чоккетти.

Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В ходе нее страны Запада оказывают активную поддержку Украине.

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У Европы закончилось вооружение для военной помощи Украине. Статью об этом опубликовала итальянская газета il Fatto Quotidiano. «Европа сделала все возможное, и фактически у нее закончились запасы. России есть что продавать и дальше будет, вот и все», — приводит слова специалиста по оружию Тициано Чоккетти издание. Спикер не воспринимает всерьез заявления о том, что запасы России могут закончиться. «Лично я могу сказать, что идея о том, что у России закончатся боеприпасы, люди и оружие абсолютно фантастична», — считает Чоккетти. Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В ходе нее страны Запада оказывают активную поддержку Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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