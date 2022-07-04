04 июля 2022

Губернатор ХМАО улетела в Москву на разговор о нацполитике

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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Губернатор ХМАО Наталья Комарова примет участие в международной языковой конференции Фото:

Губернатор Югры Наталья Комарова отправилась в Москву на международную конференцию «Всемирная сокровищница родных языков: оберегать и лелеять. Контекст, политика и практика сохранения языков коренных народов». Ее организатором выступает федеральное агентство по делам национальностей, российский комитет ЮНЕСКО и общественная палата РФ. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО.

«Глава региона выступит с докладом о региональном опыте сохранения языков коренных народов Севера на открытии международной конференции «Всемирная сокровищница родных языков: оберегать и лелеять. Контекст. Политика и практика сохранения языков коренных народов», — прокомментировали в депсвязей.

Губернатор Югры в своем telegram-канале указала, что в регионе разработаны меры поддержки языков коренных народов Севера. Среди них: материальная помощь студентам из числа коренных народов Севера; надбавка 25% к заработной плате для педагогов за изучение, исследование родных языков; премия победителям и призерам конкурса на звание лучшего педагога в сфере сохранения родного языка «Оберегаемое слово предков», а также возмещение затрат на содержание, выпуск СМИ на родных языках.

Ранее URA.RU сообщало, что 4 июля губернатор Югры находилась в Екатеринбурге на выставке «Иннопром». Там был подписан ряд соглашений о сотрудничестве окружного правительства с бизнес-партнерами.

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Губернатор Югры Наталья Комарова отправилась в Москву на международную конференцию «Всемирная сокровищница родных языков: оберегать и лелеять. Контекст, политика и практика сохранения языков коренных народов». Ее организатором выступает федеральное агентство по делам национальностей, российский комитет ЮНЕСКО и общественная палата РФ. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО. «Глава региона выступит с докладом о региональном опыте сохранения языков коренных народов Севера на открытии международной конференции «Всемирная сокровищница родных языков: оберегать и лелеять. Контекст. Политика и практика сохранения языков коренных народов», — прокомментировали в депсвязей. Губернатор Югры в своем telegram-канале указала, что в регионе разработаны меры поддержки языков коренных народов Севера. Среди них: материальная помощь студентам из числа коренных народов Севера; надбавка 25% к заработной плате для педагогов за изучение, исследование родных языков; премия победителям и призерам конкурса на звание лучшего педагога в сфере сохранения родного языка «Оберегаемое слово предков», а также возмещение затрат на содержание, выпуск СМИ на родных языках. Ранее URA.RU сообщало, что 4 июля губернатор Югры находилась в Екатеринбурге на выставке «Иннопром». Там был подписан ряд соглашений о сотрудничестве окружного правительства с бизнес-партнерами.
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