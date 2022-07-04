Махонин подписал первый важный документ на «Иннопроме»

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Заседание правительства Пермского края. Пермь, махонин дмитрий
Также Дмитрий Махонин провел встречи с послами Беларуси и Турции Фото:
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ИННОПРОМ

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал первое соглашение на международной выставке «Иннопром». Глава региона заключил соглашение о сотрудничестве с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Натальей Комаровой. Об этом сообщается в Telegram-канале пермского губернатора.

«С главой Ханты-Мансийского автономного округа Натальей Комаровой подписали соглашение о сотрудничестве между нашими регионами», — сообщается в Telegram-канале главы региона. Соглашение заключено на срок до 5 лет, включает в себя обмен опытом и совместную работу по многим сферам (торговая, научная, духовная, патриотического воспитания и т. д.).

Также Махонин обсудил с главой ХМАО ход реализации проекта филиала Пермского Политеха в Когалыме. Помимо Натальи Комаровой губернатор Пермского края встретился на выставке с президентом республики Татарстан Рустамом Миннихановым, гендиректором «ВСМПО-АВИСМА» Дмитрием Осиповым, чрезвычайным послом республики Беларусь в РФ Владимиром Семашко, полномочным послом Турции в РФ Мехметом Самсаром и замминистра промышленности и технологий Турции Хасаном Бююкдеде.

Международная выставка «Иннопром-2022» проводится в Екатеринбурге с 4 по 7 июля. На ней присутствуют представители многих стран, статусные российские чиновники и промышленники. URA.RU ведет онлайн-трансляцию самых важных событий выставки.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал первое соглашение на международной выставке «Иннопром». Глава региона заключил соглашение о сотрудничестве с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Натальей Комаровой. Об этом сообщается в Telegram-канале пермского губернатора. «С главой Ханты-Мансийского автономного округа Натальей Комаровой подписали соглашение о сотрудничестве между нашими регионами», — сообщается в Telegram-канале главы региона. Соглашение заключено на срок до 5 лет, включает в себя обмен опытом и совместную работу по многим сферам (торговая, научная, духовная, патриотического воспитания и т. д.). Также Махонин обсудил с главой ХМАО ход реализации проекта филиала Пермского Политеха в Когалыме. Помимо Натальи Комаровой губернатор Пермского края встретился на выставке с президентом республики Татарстан Рустамом Миннихановым, гендиректором «ВСМПО-АВИСМА» Дмитрием Осиповым, чрезвычайным послом республики Беларусь в РФ Владимиром Семашко, полномочным послом Турции в РФ Мехметом Самсаром и замминистра промышленности и технологий Турции Хасаном Бююкдеде. Международная выставка «Иннопром-2022» проводится в Екатеринбурге с 4 по 7 июля. На ней присутствуют представители многих стран, статусные российские чиновники и промышленники. URA.RU ведет онлайн-трансляцию самых важных событий выставки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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