Военный аналитик Рожин назвал новые цели ВС РФ после Лисичанска

После взятия ВС РФ Лисичанска ВСУ отошли к Северску Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

После того, как вооруженные силы РФ взяли под контроль Лисичанск, ВСУ начали отступать к Северску. Дальше боевики пойдут в Соледар, Бахмут (Артемовск), Славянск и Краматорск, эти города станут новыми целями ВС РФ. Об этом в беседе с URA.RU рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

«То, что могло, уже отошло на Северск. Среди тех, кто не смог отступить, идет зачистка. Дальше ВСУ будут оборонять Северск, Соледар, Артемовск. Они будут держать оборону, будут убивать и потом последовательно отходить. В Северске не думаю, что смогут долго просидеть, может быть, недели две, и это уже будет большим успехом для них. После того, как оттуда выйдут, будут отходить к Славянску, Краматорску. А дальше уже западный Донбасс — Красноармейский район. Там еще будут цепляться», — объяснил Борис Рожин.

Эксперт Центра военно-политической журналистики подчеркнул, что города, куда отступают ВСУ, важны Украине для пополнения запасов оружия. «Северск — это промежуточный город. А вот Славянск важен. Конечно, не так, как Лисичанск и Северодонецк, то там тоже кое-что есть. В Краматорске есть аэродром, который также может использоваться в боевой авиации. В Соледаре есть большие склады стрелкового оружия. Ранее там хранилось более 2 миллионов единиц стрелкового оружия, сейчас меньше, но все равно есть. И часть комплекса находится под землей. Поэтому эти города будут брать ВС России, задача поставлена. Северск, Соледар, Артемовск — наши цели», — добавил Рожин.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о полном освобождении ЛНР от украинских националистов. Контроль установлен над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами, в частности, Белогоровкой, Новодружеском, Малорязанцево и Белой горой.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Целью ее, по словам президента РФ Владимира Путина, является защита жителей Донбасса от геноцида.

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