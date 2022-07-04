В Кургане ищут кандидатов на пост главного областного судьи

Председатель облсуда Сергей Кабаньков покидает свой пост Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России объявила отбор кандидатов на пост председателя Курганского областного суда. Объявление опубликовано на сайте ведомства. Ранее сообщалось, что с поста руководителя облсуда уходит Сергей Кабаньков.

«Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявляет об открытии вакантных должностей: председателя Курганского областного суда», — говорится в опубликованном объявлении. Последний день приема документов — 29 июля.

Ранее URA.RU писало, что Кабаньков уйдет в отставку 23 июля. Решение об этом принято на заседании Высшей квалификационной коллегии судей в Москве по его личному заявлению. Срок полномочий Кабанькова истекает в октябре. Он назначен на эту должность указом президента РФ от 17 октября 2016 года на шесть лет. В марте коллегия судей уже объявляла отбор кандидатов на пост председателя Курганского облсуда.