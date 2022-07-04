04 июля 2022

В Кургане ищут кандидатов на пост главного областного судьи

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14 ноября 2018г. Совместное заседание областной Думы и совета руководителей представительных органов муниципальных районов. г. Курган, кабаньков сергей
Председатель облсуда Сергей Кабаньков покидает свой пост Фото:

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России объявила отбор кандидатов на пост председателя Курганского областного суда. Объявление опубликовано на сайте ведомства. Ранее сообщалось, что с поста руководителя облсуда уходит Сергей Кабаньков.

«Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявляет об открытии вакантных должностей: председателя Курганского областного суда», — говорится в опубликованном объявлении. Последний день приема документов — 29 июля.

Ранее URA.RU писало, что Кабаньков уйдет в отставку 23 июля. Решение об этом принято на заседании Высшей квалификационной коллегии судей в Москве по его личному заявлению. Срок полномочий Кабанькова истекает в октябре. Он назначен на эту должность указом президента РФ от 17 октября 2016 года на шесть лет. В марте коллегия судей уже объявляла отбор кандидатов на пост председателя Курганского облсуда.

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Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России объявила отбор кандидатов на пост председателя Курганского областного суда. Объявление опубликовано на сайте ведомства. Ранее сообщалось, что с поста руководителя облсуда уходит Сергей Кабаньков. «Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявляет об открытии вакантных должностей: председателя Курганского областного суда», — говорится в опубликованном объявлении. Последний день приема документов — 29 июля. Ранее URA.RU писало, что Кабаньков уйдет в отставку 23 июля. Решение об этом принято на заседании Высшей квалификационной коллегии судей в Москве по его личному заявлению. Срок полномочий Кабанькова истекает в октябре. Он назначен на эту должность указом президента РФ от 17 октября 2016 года на шесть лет. В марте коллегия судей уже объявляла отбор кандидатов на пост председателя Курганского облсуда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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