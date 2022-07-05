Ректор челябинского вуза покинет свой пост и станет президентом

Владимиру Рушанину исполняется 70 лет — предельный возраст для ректора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ректор Челябинского государственного института культуры Владимир Рушанин уйдет в отставку с поста руководителя в связи с достижением предельного для этой должности возраста. Как сообщил URA.RU источник, Рушанин не планирует покидать вуз, а собирается занять созданную под него новую должность президента ЧГИК.

«26 июля Рушанину исполняется 70 лет и он с этого дня не сможет исполнять полномочия ректора, достигнув предельного возраста. В устав ЧГИК внесли новую должность — президента вуза. Это позволит Рушанину остаться у руля и он продолжит руководить вузом», — рассказал URA.RU источник.

Инсайдер сообщил, что сейчас в вузе идут консультации, кто возглавит ЧГИК. После ухода Рушанина в вузе должны назначить и. о. ректора и запустить процедуру выборов. Инсайдер отметил, что ранее ЧГИК собирался возглавить министр культуры области Алексей Бетехтин, но потом передумал. Сам Бетехтин эту тему не комментирует.

В пресс-службе ЧГИК отказались называть дату выборов ректора и вероятных претендентов на этот пост. Не смогли там ответить и на вопрос о дальнейших планах Рушанина.

«Вся информация о выборах ректора ЧГИК будет публиковаться на сайте вуза в течение следующих двух недель», — отметили URA.RU в пресс-службе института.

Ректор ЧГИК Владимир Рушанин родился в 1952 году в многодетной семье. После школы он окончил с отличием историко-педагогический факультет Челябинского государственного педагогического университета (ЧГПИ). Защитил кандидатскую диссертация «Деятельность большевиков Урала по революционному воспитанию учащейся молодежи в годы реакции (1907—1910)».

В 1994 году Рушанину присвоено ученое звание профессора, он был назначен на должность проректора по научно-исследовательской работе ЧГПИ. С марта 2002 года — ректор Челябинского государственного института культуры.

«Мои предки прибыли из Германии в XVIII веке при Екатерине II. По папиной линии у меня молдавские корни», — говорит о своих корнях Рушанин на официальном сайте вуза.

Повышение доступности российского высшего образования — одна из целевых задач, стоящих перед руководством страны. Ежегодно в ведущих вузах России увеличивается количество профильных направлений, появляются новые форматы обучения и растет число бюджетных мест. Благодаря этому ежегодно в стране появляются сотни молодых высококвалифицированных специалистов.

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