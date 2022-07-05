Ректор челябинского вуза покинет свой пост и станет президентом

Ректор Челябинского государственного института культуры Владимир Рушанин уйдет в отставку с поста руководителя в связи с достижением предельного для этой должности возраста. Как сообщил URA.RU источник, Рушанин не планирует покидать вуз, а собирается занять созданную под него новую должность президента ЧГИК.
«26 июля Рушанину исполняется 70 лет и он с этого дня не сможет исполнять полномочия ректора, достигнув предельного возраста. В устав ЧГИК внесли новую должность — президента вуза. Это позволит Рушанину остаться у руля и он продолжит руководить вузом», — рассказал URA.RU источник.
Инсайдер сообщил, что сейчас в вузе идут консультации, кто возглавит ЧГИК. После ухода Рушанина в вузе должны назначить и. о. ректора и запустить процедуру выборов. Инсайдер отметил, что ранее ЧГИК собирался возглавить министр культуры области Алексей Бетехтин, но потом передумал. Сам Бетехтин эту тему не комментирует.
В пресс-службе ЧГИК отказались называть дату выборов ректора и вероятных претендентов на этот пост. Не смогли там ответить и на вопрос о дальнейших планах Рушанина.
«Вся информация о выборах ректора ЧГИК будет публиковаться на сайте вуза в течение следующих двух недель», — отметили URA.RU в пресс-службе института.
Ректор ЧГИК Владимир Рушанин родился в 1952 году в многодетной семье. После школы он окончил с отличием историко-педагогический факультет Челябинского государственного педагогического университета (ЧГПИ). Защитил кандидатскую диссертация «Деятельность большевиков Урала по революционному воспитанию учащейся молодежи в годы реакции (1907—1910)».
В 1994 году Рушанину присвоено ученое звание профессора, он был назначен на должность проректора по научно-исследовательской работе ЧГПИ. С марта 2002 года — ректор Челябинского государственного института культуры.
«Мои предки прибыли из Германии в XVIII веке при Екатерине II. По папиной линии у меня молдавские корни», — говорит о своих корнях Рушанин на официальном сайте вуза.
Повышение доступности российского высшего образования — одна из целевых задач, стоящих перед руководством страны. Ежегодно в ведущих вузах России увеличивается количество профильных направлений, появляются новые форматы обучения и растет число бюджетных мест. Благодаря этому ежегодно в стране появляются сотни молодых высококвалифицированных специалистов.
Ректор Челябинского государственного института культуры Владимир Рушанин уйдет в отставку с поста руководителя в связи с достижением предельного для этой должности возраста. Как сообщил URA.RU источник, Рушанин не планирует покидать вуз, а собирается занять созданную под него новую должность президента ЧГИК. «26 июля Рушанину исполняется 70 лет и он с этого дня не сможет исполнять полномочия ректора, достигнув предельного возраста. В устав ЧГИК внесли новую должность — президента вуза. Это позволит Рушанину остаться у руля и он продолжит руководить вузом», — рассказал URA.RU источник. Инсайдер сообщил, что сейчас в вузе идут консультации, кто возглавит ЧГИК. После ухода Рушанина в вузе должны назначить и. о. ректора и запустить процедуру выборов. Инсайдер отметил, что ранее ЧГИК собирался возглавить министр культуры области Алексей Бетехтин, но потом передумал. Сам Бетехтин эту тему не комментирует. В пресс-службе ЧГИК отказались называть дату выборов ректора и вероятных претендентов на этот пост. Не смогли там ответить и на вопрос о дальнейших планах Рушанина. «Вся информация о выборах ректора ЧГИК будет публиковаться на сайте вуза в течение следующих двух недель», — отметили URA.RU в пресс-службе института. Ректор ЧГИК Владимир Рушанин родился в 1952 году в многодетной семье. После школы он окончил с отличием историко-педагогический факультет Челябинского государственного педагогического университета (ЧГПИ). Защитил кандидатскую диссертация «Деятельность большевиков Урала по революционному воспитанию учащейся молодежи в годы реакции (1907—1910)». В 1994 году Рушанину присвоено ученое звание профессора, он был назначен на должность проректора по научно-исследовательской работе ЧГПИ. С марта 2002 года — ректор Челябинского государственного института культуры. «Мои предки прибыли из Германии в XVIII веке при Екатерине II. По папиной линии у меня молдавские корни», — говорит о своих корнях Рушанин на официальном сайте вуза. Повышение доступности российского высшего образования — одна из целевых задач, стоящих перед руководством страны. Ежегодно в ведущих вузах России увеличивается количество профильных направлений, появляются новые форматы обучения и растет число бюджетных мест. Благодаря этому ежегодно в стране появляются сотни молодых высококвалифицированных специалистов.