Курганский ресторатор отказывается от импортной рыбы и вин

В курганских ресторанах будет больше российской рыбы и вина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В курганских кафе и ресторанах переходят на отечественные морепродукты и вина. В общепите хотят избавиться от импортной зависимости и проблем с логистикой. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал ресторатор Максим Муравский.

«С поставкой импортных морепродуктов у нас нет проблем. В частности, с лососем и форелью. Заказываем наши российские. В целом мы уже практически перешли на отечественный продукт. Большую долю импорта составляют только крепкие алкогольные напитки. Сейчас следим за трендами в больших городах, где уже 50% винных карт заполнены российским вином. Поэтому мы тоже будем снижать долю импортного вина в наших заведениях. Уже корректируем винную карту. Планируем переходить на наши краснодарские и крымские сорта, чтобы с логистикой не иметь никаких проблем», — сказал Муравский. Также по словам ресторатора, в планах заменить импортные томатные основы для пицц.

Ранее URA.RU писало, что курганские рестораторы придумали, как сэкономить на продуктах. В конце марта курганский общепит закупал продукты тоннами для обеспечения бесперебойной работы в период роста цен. Также сообщалось, что в курганских ресторанах из-за резкого роста цен сокращают мясное меню.