04 июля 2022

Курганский ресторатор отказывается от импортной рыбы и вин

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация гастробара паназиатской кухни
В курганских ресторанах будет больше российской рыбы и вина Фото:

В курганских кафе и ресторанах переходят на отечественные морепродукты и вина. В общепите хотят избавиться от импортной зависимости и проблем с логистикой. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал ресторатор Максим Муравский.

«С поставкой импортных морепродуктов у нас нет проблем. В частности, с лососем и форелью. Заказываем наши российские. В целом мы уже практически перешли на отечественный продукт. Большую долю импорта составляют только крепкие алкогольные напитки. Сейчас следим за трендами в больших городах, где уже 50% винных карт заполнены российским вином. Поэтому мы тоже будем снижать долю импортного вина в наших заведениях. Уже корректируем винную карту. Планируем переходить на наши краснодарские и крымские сорта, чтобы с логистикой не иметь никаких проблем», — сказал Муравский. Также по словам ресторатора, в планах заменить импортные томатные основы для пицц.

Ранее URA.RU писало, что курганские рестораторы придумали, как сэкономить на продуктах. В конце марта курганский общепит закупал продукты тоннами для обеспечения бесперебойной работы в период роста цен. Также сообщалось, что в курганских ресторанах из-за резкого роста цен сокращают мясное меню.

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В курганских кафе и ресторанах переходят на отечественные морепродукты и вина. В общепите хотят избавиться от импортной зависимости и проблем с логистикой. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал ресторатор Максим Муравский. «С поставкой импортных морепродуктов у нас нет проблем. В частности, с лососем и форелью. Заказываем наши российские. В целом мы уже практически перешли на отечественный продукт. Большую долю импорта составляют только крепкие алкогольные напитки. Сейчас следим за трендами в больших городах, где уже 50% винных карт заполнены российским вином. Поэтому мы тоже будем снижать долю импортного вина в наших заведениях. Уже корректируем винную карту. Планируем переходить на наши краснодарские и крымские сорта, чтобы с логистикой не иметь никаких проблем», — сказал Муравский. Также по словам ресторатора, в планах заменить импортные томатные основы для пицц. Ранее URA.RU писало, что курганские рестораторы придумали, как сэкономить на продуктах. В конце марта курганский общепит закупал продукты тоннами для обеспечения бесперебойной работы в период роста цен. Также сообщалось, что в курганских ресторанах из-за резкого роста цен сокращают мясное меню.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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