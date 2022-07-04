Мишустин за четыре часа в Екатеринбурге устроил три экзамена

И дал один наказ — лично Куйвашеву

04 июля 2022 в 23:10 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин провел короткий, но плодотворный визит в Екатеринбурге Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU статья из сюжета ИННОПРОМ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин нанес «Иннопрому» один из самых коротких VIP-визитов в истории выставки. Приезд главы правительства в Екатеринбург, занявший чуть больше четырех часов, выдался менее насыщенным, чем в 2021-м, но не менее интересным. За отведенное время премьер успел проверить сразу три своих прошлогодних поручения. Предыдущий прилет Мишустина в Екатеринбург стал настоящим образцом аппаратной встряски. Тогда, в июле 2021-го, премьер за один день провел полдюжины встреч, побывал с проверкой в УрФУ, заехал в екатеринбургскую поликлинику, а также раздал поручения главным экспонентам «Иннопрома» — крупнейшим свердловским холдингам и предприятиям. Тот визит областная элита вспоминала еще долго. И оттого сильнее были ожидания перед новой встречей. Михаил Мишустин приезжает на «Иннопром» второй год подряд Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Однако с самого начала стало ясно, что нынешний приезд Мишустина пойдет наперекор традициям «Иннопрома». Местные чиновники привыкли, что из года в год главный VIP-гость прибывает в «Екатеринбург-Экспо» еще утром, чтобы совершить осмотр выставочных павильонов. С Мишустиным вышло иначе: из-за плотного графика в Москве премьер, задержавшись, приземлился на Урале только во второй половине дня. Говорят, некоторые гости, к тому моменту прождавшие в актовом зале «Экспо» уже больше часа, не выдерживали и покидали выставку. Всеобщее волнение царило и в Кольцово, где свердловская делегация отсчитывала минуты до прибытия Мишустина. По слухам, даже между всегда педантичными ФСБ и ФСО, готовившими встречу, в последний момент случилась некая небольшая путаница. Прямо на взлетной полосе премьер-министра приветствовали уральский полпред президента Владимир Якушев, губернатор Евгений Куйвашев и начальник УФСБ Алексей Зиновьев. А затем Мишустин увел главу региона на разговор тет-а-тет — прямо в VIP-кабинете Кольцово. Начиная экзаменовать Куйвашева, руководитель кабмина сразу дал понять, что погружен в экономическую картину региона. Заслушав краткий отчет (о новом кампусе УрФУ, строительстве ЕКАД и продлении трассы Москва — Екатеринбург), Мишустин неожиданно спросил: «Ответственный бизнес стал участвовать в государственно-частном партнерстве?» Статья по теме Мишустин доверил особую миссию восьми свердловским олигархам Услышав утвердительный ответ, премьер произнес загадочную для многих фразу. «Я помню, [какую сумму вы собрали]. Вы тоже помните? Десять?» — участливо поинтересовался Мишустин. Куйвашев, понимая, о чем вопрос, поправил: «Девять». Ответом Мишустин явно был доволен. Речь шла о финансировании строительства деревни Универсиады-2023 — будущего кампуса УрФУ. Прошлым летом URA.RU рассказывало, что премьер-министр ставил свердловской власти условие: Москва профинансирует стройку, только если 9 млрд дадут местные бизнесмены. Развивая тему, Мишустин подал знак, что поддержка УрФУ с помощью средств бизнеса должна стать приоритетом команды Куйвашева. И дал губернатору наказ. «Просьба держать под личным контролем именно это государственно-частное партнерство. С точки зрения того, что мы обещали и все должно быть сделано в срок», — обозначил он зону ответственности Куйвашева. Стройка кампуса УрФУ находится на личном контроле главы правительства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU А в это время к приезду Мишустина вовсю готовились в 5 километрах от Кольцово — на стройке кампуса УрФУ. Объект стал единственной точкой, которую премьер-министр посетил по пути на «Иннопром». Свердловские чиновники давно пугают друг друга байкой, что Мишустин держит ход строительства на личном контроле. Сегодняшний личный досмотр развеял последние сомнения в ее правдивости. По свидетельствам очевидцев, премьер-министр остался доволен итогами ревизии. Прибыв в «Екатеринбург-Экспо», Мишустин довольно быстро развеял интригу, кто из экспонентов «Иннопрома» увлечет его сильнее всех. Как и годом ранее, фаворитом стал миллиардер Дмитрий Пумпянский — основатель «Трубной металлургической компании» и Группы «Синара». Его стендам премьер-министр во время прогулки по павильонам уделил суммарно около 10 минут, тогда как другие получали лишь по полторы-две минуты внимания. Впрочем, сам Пумпянский, с весны находящийся под западными санкциями, лишь кратко поздоровался со статусным гостем и отстранился — презентацию вел гендиректор «Синары» Михаил Ходоровский. А гендиректор «Синара — Транспортные машины» Виктор Леш, совладав с волнением, устроил для Мишустина экскурсию по новенькому электробусу. Заметно впечатленный премьер не поверил, что разработка исключительно российская: «Сами, с нуля?» Услышав подтверждение, он только покачал головой: «Молодцы!» Говорят, переволновавшийся топ-менеджмент еще несколько часов приходил в себя после этого. Алихан Смаилов и Михаил Мишустин не отказали екатеринбуржцу Денису Папоркову в фотографии на память Фото: Петр Папорков Свидетели описывают, что там же, на стендах «Синары», произошел редкий случай — Мишустин нарушил собственный график. Как только закончились презентации, к премьер-министру неожиданно подбежали представители екатеринбургской фирмы «Российские маркировочные системы» и попросили заглянуть к ним на стенд. Протокольная служба Мишустина запротестовала, но премьер согласился отклониться от плана. Как рассказал URA.RU коммерческий директор Петр Папорков, корыстной цели у компании не было: «Мы ничего у него не просили. Просто показали нашу продукцию». К удивлению сопровождающих оказалось, что Мишустин хорошо сохранил в памяти детали «Иннопрома-2021». И готов к еще одному, третьему, экзамену. В одном из павильонов на стенде Минпромторга РФ ему показали квадрокоптер Gemini — именно его год назад министр промышленности Денис Мантуров обещал представить главе кабмина. Прошлым летом, осматривая похожий образец, Мишустин поручал сделать разработку полностью российской. Результат, судя по реакции премьера, превзошел ожидания — производство коптеров на 100% локализовано в РФ. Закончился визит Мишустина так же неожиданно, как и стартовал. Выступив, наконец, перед публикой «Иннопрома» с речью о пути России в новых экономических условиях, глава правительства покинул «Екатеринбург-Экспо». Спустя четыре часа после прилета он ждал обратный вылет в приватном зале аэропорта Кольцово. 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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин нанес «Иннопрому» один из самых коротких VIP-визитов в истории выставки. Приезд главы правительства в Екатеринбург, занявший чуть больше четырех часов, выдался менее насыщенным, чем в 2021-м, но не менее интересным. За отведенное время премьер успел проверить сразу три своих прошлогодних поручения. Предыдущий прилет Мишустина в Екатеринбург стал настоящим образцом аппаратной встряски. Тогда, в июле 2021-го, премьер за один день провел полдюжины встреч, побывал с проверкой в УрФУ, заехал в екатеринбургскую поликлинику, а также раздал поручения главным экспонентам «Иннопрома» — крупнейшим свердловским холдингам и предприятиям. Тот визит областная элита вспоминала еще долго. И оттого сильнее были ожидания перед новой встречей. Однако с самого начала стало ясно, что нынешний приезд Мишустина пойдет наперекор традициям «Иннопрома». Местные чиновники привыкли, что из года в год главный VIP-гость прибывает в «Екатеринбург-Экспо» еще утром, чтобы совершить осмотр выставочных павильонов. С Мишустиным вышло иначе: из-за плотного графика в Москве премьер, задержавшись, приземлился на Урале только во второй половине дня. Говорят, некоторые гости, к тому моменту прождавшие в актовом зале «Экспо» уже больше часа, не выдерживали и покидали выставку. Всеобщее волнение царило и в Кольцово, где свердловская делегация отсчитывала минуты до прибытия Мишустина. По слухам, даже между всегда педантичными ФСБ и ФСО, готовившими встречу, в последний момент случилась некая небольшая путаница. Прямо на взлетной полосе премьер-министра приветствовали уральский полпред президента Владимир Якушев, губернатор Евгений Куйвашев и начальник УФСБ Алексей Зиновьев. А затем Мишустин увел главу региона на разговор тет-а-тет — прямо в VIP-кабинете Кольцово. Начиная экзаменовать Куйвашева, руководитель кабмина сразу дал понять, что погружен в экономическую картину региона. Заслушав краткий отчет (о новом кампусе УрФУ, строительстве ЕКАД и продлении трассы Москва — Екатеринбург), Мишустин неожиданно спросил: «Ответственный бизнес стал участвовать в государственно-частном партнерстве?» Услышав утвердительный ответ, премьер произнес загадочную для многих фразу. «Я помню, [какую сумму вы собрали]. Вы тоже помните? Десять?» — участливо поинтересовался Мишустин. Куйвашев, понимая, о чем вопрос, поправил: «Девять». Ответом Мишустин явно был доволен. Речь шла о финансировании строительства деревни Универсиады-2023 — будущего кампуса УрФУ. Прошлым летом URA.RU рассказывало, что премьер-министр ставил свердловской власти условие: Москва профинансирует стройку, только если 9 млрд дадут местные бизнесмены. Развивая тему, Мишустин подал знак, что поддержка УрФУ с помощью средств бизнеса должна стать приоритетом команды Куйвашева. И дал губернатору наказ. «Просьба держать под личным контролем именно это государственно-частное партнерство. С точки зрения того, что мы обещали и все должно быть сделано в срок», — обозначил он зону ответственности Куйвашева. А в это время к приезду Мишустина вовсю готовились в 5 километрах от Кольцово — на стройке кампуса УрФУ. Объект стал единственной точкой, которую премьер-министр посетил по пути на «Иннопром». Свердловские чиновники давно пугают друг друга байкой, что Мишустин держит ход строительства на личном контроле. Сегодняшний личный досмотр развеял последние сомнения в ее правдивости. По свидетельствам очевидцев, премьер-министр остался доволен итогами ревизии. Прибыв в «Екатеринбург-Экспо», Мишустин довольно быстро развеял интригу, кто из экспонентов «Иннопрома» увлечет его сильнее всех. Как и годом ранее, фаворитом стал миллиардер Дмитрий Пумпянский — основатель «Трубной металлургической компании» и Группы «Синара». Его стендам премьер-министр во время прогулки по павильонам уделил суммарно около 10 минут, тогда как другие получали лишь по полторы-две минуты внимания. Впрочем, сам Пумпянский, с весны находящийся под западными санкциями, лишь кратко поздоровался со статусным гостем и отстранился — презентацию вел гендиректор «Синары» Михаил Ходоровский. А гендиректор «Синара — Транспортные машины» Виктор Леш, совладав с волнением, устроил для Мишустина экскурсию по новенькому электробусу. Заметно впечатленный премьер не поверил, что разработка исключительно российская: «Сами, с нуля?» Услышав подтверждение, он только покачал головой: «Молодцы!» Говорят, переволновавшийся топ-менеджмент еще несколько часов приходил в себя после этого. Свидетели описывают, что там же, на стендах «Синары», произошел редкий случай — Мишустин нарушил собственный график. Как только закончились презентации, к премьер-министру неожиданно подбежали представители екатеринбургской фирмы «Российские маркировочные системы» и попросили заглянуть к ним на стенд. Протокольная служба Мишустина запротестовала, но премьер согласился отклониться от плана. Как рассказал URA.RU коммерческий директор Петр Папорков, корыстной цели у компании не было: «Мы ничего у него не просили. Просто показали нашу продукцию». К удивлению сопровождающих оказалось, что Мишустин хорошо сохранил в памяти детали «Иннопрома-2021». И готов к еще одному, третьему, экзамену. В одном из павильонов на стенде Минпромторга РФ ему показали квадрокоптер Gemini — именно его год назад министр промышленности Денис Мантуров обещал представить главе кабмина. Прошлым летом, осматривая похожий образец, Мишустин поручал сделать разработку полностью российской. Результат, судя по реакции премьера, превзошел ожидания — производство коптеров на 100% локализовано в РФ. Закончился визит Мишустина так же неожиданно, как и стартовал. Выступив, наконец, перед публикой «Иннопрома» с речью о пути России в новых экономических условиях, глава правительства покинул «Екатеринбург-Экспо». Спустя четыре часа после прилета он ждал обратный вылет в приватном зале аэропорта Кольцово.